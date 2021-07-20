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Королева Ранія в елегантній сукні зустрілася з президентом США: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
20 липня, 12:44
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Королева і її чоловік, король Йорданії Абдалла II, прилетіли в США з офіційним візитом. Вони зустрілися з Джо Байденом і його дружиною Джилл Байден в Білому домі
Король і королева Йорданії зустрілися з президентом США і його дружиною
Король і королева Йорданії зустрілися з президентом США і його дружиною / Фото: Getty Images

Це перша офіційна зустріч королеви Ранії, яка раніше показала гарний сімейний портрет, і короля Абдалли II з подружжям Байден. Захід пройшов в Білому домі. Фото зустрічі з'явилися на офіційній сторінці королівської сім'ї в Twitter.

Королева Ранія вбралася в елегантне червоне плаття з чорним поясом. Свій образ Її Величність доповнила бежевими човниками на підборах і червоним клатчем. Волосся Ранія вклала хвилями.

Зліва направо: принц Хусейн ібн Абдалла, королева Ранія, король Абдалла II, Джо і Джилл Байден
Зліва направо: принц Хусейн ібн Абдалла, королева Ранія, король Абдалла II, Джо і Джилл Байден / Фото: twitter.com/rhcjo

У соцмережах вже щосили обговорюють образ королеви. Користувачі Мережі відзначають, що це один з найяскравіших і ефектних образів Її Величності.

Королева Ранія
Королева Ранія / Фото: instagram.com/queen_rania77

В тренді

Вже у вересні королева Ранія відзначатиме 51-річчя. Минулого року році на честь її ювілею був опублікований сімейний портрет, тому шанувальники королівської сім'ї Йорданії чекають, що і цього року монархи порадують публіку красивим фото.

Виходи королеви Йорданії на публіку завжди бурхливо обговорюють в Мережі. У Ранії відмінний смак і стиль, тому модники з усіх куточків світу стежать за тим, що Її Величність вдягає на офіційні заходи, щоб повторити образ королеви. При цьому Ранія ніколи не робить яскравий макіяж, роблячи акцент на природності. Натуральність в макіяжі – тенденція, якої дотримуються багато дівчат в світі, зокрема і українки. Нещодавно на вулицях Києва з'явилися фото звичайних українок без ретуші.

Дізнайтеся цікаві факти про життя королеви Великобританії Єлизавети II:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Цитата дня

Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

Олексій Дурнєв телеведучий та блогер
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