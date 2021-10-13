Королівська родина пропустить хрестини доньки Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі на початку червня стали батьками вдруге. З тих пір не вщухають розмови про хрестини доньки герцогів Сассекських

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили хрестити доньку в США / Фото: Getty Images

Деякий час ходили чутки, що Меган Маркл і принц Гаррі збираються хрестити Лілібет-Діану в Лондоні. Подейкували, що це допоможе герцогам Сассекським налагодити стосунки з королівською родиною. Але це все виявилося чутками. як пише The Mirror, пара буде хрестити дочку в США.

Лілібет стане першою історії спадкоємицею британського престолу, яка не пройшла обряд хрещення по королівським традиціям в Англіканській церкві.

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Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Getty Images

Королівські експерти сумніваються, що члени королівської сім'ї приїдуть на хрещення дочки принца Гаррі.

Я не думаю, що у когось з найближчих членів королівської сім'ї знайдеться час. Їх розклад складається на шість місяців вперед, – сказала королівський експертка Інгрід Сьюард.

Не виключено, що на хрестини може приїхати тільки принцеса Євгенія з чоловіком. Адже їй одній з небагатьох вдалося зберегти хороші стосунки з бунтівної парою.

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Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що принц Вільям проти, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили дочку в Лондоні.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті: