Королівська родина Великої Британії прийняла у себе біженців з України

Британська королівська родина приймає у себе переселенців з України, які втекли від російського вторгнення

Королівська родина приймає українських біженців / Фото: Getty Images,

Підтримку народу України сьогодні надають не лише зірки світового шоу-бізнесу, а й представники королівських династій. Нещодавно кронпара зі Швеції особисто зустрілася з українськими дітьми, що втекли від війни.

Свою допомогу надає королівська сім'я Великої Британії. Як виявилося, вони теж приймають біженців з нашої країни у своїх маєтках.

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Британське видання Express повідомляє, що Вінздори не хотіли розголошувати свої плани, а лише сподівалися продемонструвати свою солідарність з українцями, які постраждали від російського вторгнення.

Ймовірно, з тієї ж причини палац не повідомляє інформацію, де саме розмістилися переселенці.

При цьому представники монаршої династії продовжують публічно допомагати народу України. Так, Кейт Міддлтон та принц Вільям особисто поспілкувалися з волонтерами, щоб дізнатися, яка допомога потрібна країні, а також відвідали Український культурний центр у Лондоні, який займається збиранням матеріальної допомоги Україні.

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Королева Єлизавета також демонструє свою підтримку українцям. Нещодавно для свого нечастого виходу у світ на відкриття нової лінії метро глава британської монархії обрала вбрання у трендових синьо-жовтих відтінках.