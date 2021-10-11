Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова

Речі Леннона

Зізнання Лорак

Insta-розлучення

Адель у Vogue

Сексі-танок Злати

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Королівський експерт розсекретив, що допомогло Єлизаветі II впоратися зі смертю чоловіка

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
11 жовтня, 06:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
95-річна королева звернулася до своєї християнської віри, щоб подолати тривалу драму, що торкнулася всієї королівської сім'ї
Єлизавета II впоралася з усіма потрясіннями життя за допомогою віри - королівський експерт
Єлизавета II впоралася з усіма потрясіннями життя за допомогою віри - королівський експерт / Фото: Getty Images

Відмовившись від королівських обов'язків і переїхавши до США, принц Гаррі і Меган Маркл розгромили королівську сім'ї в інтерв'ю. Потім трапилася смерть принца Філіпа. Після цього принца Ендрю звинуватили в згвалтуванні.

Пережити всі труднощі Її Величності допомогла віра. Так вважає королівський автор Метью Деннісон. В інтерв'ю Fox News він розповів, що 95-річна королева звернулася до своєї християнської віри, щоб подолати тривалу драму, яка обрушилася на палац.

Реклама

У неї є сильна релігійна віра. Одна з речей, які робила королева – молилася протягом усього цього часу. У неї також є вірна група, що підтримує її, особисті секретарі, фрейліни та віддані друзі, – каже Деннісон.

Єлизавета II в Лондоні
Єлизавета II в Лондоні / Фото: Getty Images

Сім'я також грає важливу роль в житті Єлизавети II. Незважаючи на те, що герцог і герцогиня Сассекські переїхали до Каліфорнії, 37-річний Гаррі все ще тісно пов'язаний зі своєю бабусею.

Зрештою, рішення про відступ (Гаррі і Меган) необхідно було спочатку прийняти королеві, – сказав королівський експерт.

Нагадаємо, незодавно Єлизавета II вперше заговорила про покійного принца Філіпа після його смерті. Це сталося на церемонії відкриття шостої сесії шотландського парламенту на початку жовтня.

Реклама

Шотландію Єлизавета II відвідала разом зі своїм сином принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою, герцогинею Корнуольською.

Ще новини на тему:

Реклама

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Перше інтерв'ю Ані Лорак після 7 років мовчання
Що сказала співачка?
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти