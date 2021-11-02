Хто замінить Єлизавету II на престолі: три головні кандидати

Королева Єлизавета II править майже сім десятиліть і у квітні цього року їй виповнилося 95 років. Нещодавно стало відомо, що медики рекомендували її величності відпочити та відмовитися від робочих поїздок та зустрічей.
При цьому у палаці переконують, що з Єлизаветою II все гаразд, а напередодні її помітили за кермом Ягуара на території Віндзорського замку.
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Звичайно, всі бажають британській королеві здоров'я та довголіття (хоча останнього їй не позичати), та що буде, коли вона з будь-якої причини залишить престол? Кому дістанеться корона?
Хто займе трон після Єлизавети II
Чоловік Єлизавети II, принц Філіп, який помер у квітні цього року, багато років був поруч із нею, але не претендував на роль короля.
Тож, з ймовірністю 99%, після королеви правитиме її первісток – принц Чарльз Уельський, що вже давно виконує доручення королеви від її імені.
За Чарльзом йде його старший син, принц Вільям, герцог Кембриджський. Багато експертів вважають, що правління Чарльза триватиме не довго, і саме Вільяму пророкують роль нового короля Великої Британії.
Третім у черзі на корону зараз є первісток принца Вільяма та Кейт Міддлтон – принц Джордж, якому цього літа виповнилося 8 років. Джордж може бути королем, але це станеться не менше ніж через 50-60 років.
Отже, принц Чарльз, принц Вільям та принц Джордж – перші претенденти на корону.
У списку спадкоємців престолу також є й інші члени королівської сім'ї, серед них: принцеса Шарлотта, принц Луї, принц Гарі та Арчі Маунтбеттен-Віндзор, Лілібет Діана, принц Ендрю, принцеса Беатріс та принцеса Євгенія.
Та ми з вами точно не побачимо нікого з них на місці Єлизавети II (якщо не плануємо жити вічно).
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