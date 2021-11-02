Хто замінить Єлизавету II на престолі: три головні кандидати

Останнім часом британський народ занепокоєний станом здоров'я королеви. Розповідаємо, кому дістанеться корона у разі, якщо Єлизавета II піде

Хто займе британський престол після Єлизавети II / Фото: Колаж: Сьогодні

Королева Єлизавета II править майже сім десятиліть і у квітні цього року їй виповнилося 95 років. Нещодавно стало відомо, що медики рекомендували її величності відпочити та відмовитися від робочих поїздок та зустрічей.

При цьому у палаці переконують, що з Єлизаветою II все гаразд, а напередодні її помітили за кермом Ягуара на території Віндзорського замку.

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Єлизавета II за кермом авто / Скріншот: twitter.com/KenbwoyM

Звичайно, всі бажають британській королеві здоров'я та довголіття (хоча останнього їй не позичати), та що буде, коли вона з будь-якої причини залишить престол? Кому дістанеться корона?

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Хто займе трон після Єлизавети II

Чоловік Єлизавети II, принц Філіп, який помер у квітні цього року, багато років був поруч із нею, але не претендував на роль короля.

Тож, з ймовірністю 99%, після королеви правитиме її первісток – принц Чарльз Уельський, що вже давно виконує доручення королеви від її імені.

Принц Чарльз Уельський – перший у черзі на трон / Фото: Getty Images

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За Чарльзом йде його старший син, принц Вільям, герцог Кембриджський. Багато експертів вважають, що правління Чарльза триватиме не довго, і саме Вільяму пророкують роль нового короля Великої Британії.

Принц Вільям – другий у черзі на престол / Фото: Getty Images

Третім у черзі на корону зараз є первісток принца Вільяма та Кейт Міддлтон – принц Джордж, якому цього літа виповнилося 8 років. Джордж може бути королем, але це станеться не менше ніж через 50-60 років.

Принц Джордж – третій у черзі на престол / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Отже, принц Чарльз, принц Вільям та принц Джордж – перші претенденти на корону.

Королева Єлизавета II в оточенні трьох спадкоємців престолу Фото: instagram.com/theroyalfamily

У списку спадкоємців престолу також є й інші члени королівської сім'ї, серед них: принцеса Шарлотта, принц Луї, принц Гарі та Арчі Маунтбеттен-Віндзор, Лілібет Діана, принц Ендрю, принцеса Беатріс та принцеса Євгенія.

Та ми з вами точно не побачимо нікого з них на місці Єлизавети II (якщо не плануємо жити вічно).

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