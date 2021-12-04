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Лілібет Діані – 6 місяців! ТОП цікавих фактів про другу дитину Меган та Гаррі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
4 грудня, 18:37
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Минуло шість місяців з того часу, як у Меган Маркл та принца Гаррі з'явилася донька. Ось усе, що ми знаємо про дочку герцога та герцогині Сассекських, яка народилася 4 червня
Що відомо про доньку Меган Маркл та принца Гаррі
Що відомо про доньку Меган Маркл та принца Гаррі / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що принц Гаррі та Меган Маркл ще не поділилися фотографією своєї другої дитини (і Арчі, до речі, теж), вони розкрили безліч цікавих подробиць про маленьку Лілі. Нагадаємо, що Лілібет Діана народилася 4 червня у Санта-Барбарі.

Цікаві факти про Лілібет Діану

  • Дочка Меган і Гаррі зустрілася зі своєю прабабусею

Незабаром після народження Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор познайомили з королевою Єлизаветою ІІ. Лілі показали Її Величності по відеодзвінку.

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За словами джерела, герцог та герцогиня Сассекські "були дуже схвильовані і не могли дочекатися, щоб розповісти королеві про поповнення в сім'ї".

  • Лілібет може претендувати на британський престол

Лілібет Діана займає восьме місце у черзі на трон. Перед нею – старший брат Арчі, який народився у травні 2019 року.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: instagram.com/misanharriman

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  • Дочка Меган і Гаррі – справжня каліфорнійська дівчинка

На відміну від свого брата Арчі, який народився у Великій Британії, маленька Лілі з'явилася на світ у США, Каліфорнія. Її мама, Меган, теж родом із цього штату.

  • У Лілібет може бути два громадянства

Незалежно від того, де народилася маленька Лілі, оскільки Меган є громадянкою США, а принц Гаррі – громадянином Великої Британії, їхні діти мають право на отримання громадянства США та Великої Британії.

  • Лілібет з'явилася у дитячій книзі Меган Маркл

Взагалі там є і Арчі. Колишня актриса випустила книгу "Лавка", в якій можна знайти ілюстрацію, ніби надихнуту спокійним життям принца та його дружини.

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Книга Меган Маркл – "Лавка"
Книга Меган Маркл – "Лавка" / Фото: Amazon

На картинці чоловік сидить на лавці разом із сином і годує курчат із Арчі, а жінка в капелюсі стоїть у саду з малечею-дочкою.

Спочатку я написала це просто як вірш для мого чоловіка на День батька, і це було про моє спостереження за ним та його батьком, що було найпрекраснішим, – зізналася раніше Меган Маркл.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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