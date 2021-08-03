Мама принцеси Євгенії назвала фото зятя з моделями на яхті сфабрикованою історією

Не тільки принц Гаррі може провокувати скандали в королівській родині . На вихідних чоловік принцеси Євгенії Джека Бруксбенка зняли на яхті з моделями.
Чоловік онуки Єлизавети II проводив час в компанії трьох дівчат під час морської прогулянки в Італії. Імена дівчат, які відпочивали разом з Бруксбенком, відомі – моделі Марія Буччеллаті і Еріка Пелосіні, а також колишня редакторка модного журналу Рейчел Заліс, яка зараз є колегою Джека. Чоловік принцеси Євгенії є бренд-директор компанії Casamigos, а Рейчел Заліс – директорка.
Як пише Daily Mail, Джек приїхав до Італії по роботі . Він відвідав благодійний бал Unicef Summer Gala, спонсором якого виступила компанія Casamigos.
Зазначається, принцеса Євгенія з п'ятимісячним сином залишилася в Віндзорі.
Весь цей час королівська сім'я не коментувала фото, які з'явилися у всіх ЗМІ. Мовчання порушила Сара Йоркська – мама принцеси Євгенії.
Ця історія була повністю сфабрикована, він працює представником Casamigos, він виконував свою роботу, – зазначила ексдружина принца Ендрю, сина Єлизавети II.
Мама принцеси Євгенії назвала зятя зразковим сім'янином.
Джек – дуже чесна людина. Він один з моїх найулюбленіших людей, я називаю його Джеймсом Бондом. Він чудовий батько, приголомшливий чоловік, – додала Сара Йоркська.
Принцеса Євгенія ніяк не прокоментувала фотографії, які з'явилися в ЗМІ.
Через що в королівській родині можуть посваритися:
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