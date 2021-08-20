Меган і Гаррі були не готові відокремитися від королівської сім'ї, але їм допоміг Арчі – інсайдер

Народження первістка додало герцогам Сассекським хоробрості, щоб пережити непрості наслідки переїзду в США і відокремлення від монаршої родини

Меган Маркл і принц Гаррі зважилися на переїзд з Британії завдяки малюку Арчі / Фото: Getty Images

Нарешті ставши батьками, Меган Маркл і принц Гаррі знайшли в собі сили, щоб відстоювати свої принципи, вважає автор книги про герцогів Сассекських Омід Скобі.

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Раніше Меган і Гаррі не були готові до змін і труднощів, які з'явилися через "Мегзіт".

Найважчим для них було зважитися зробити перші кроки в сторону. Про те, щоб всидіти на двох стільцях, не могло бути й мови – такий підхід королева не допустила б, – цитує королівського експерта The Daily Mail.

Пара боялася того, з чим їй доведеться зіткнутися, але тим не менш, пішла на це. Всі ми пам'ятаємо, що незабаром після переїзду в США Меган і Гаррі дали інтерв'ю Опрі Вінфрі, що ще більше посварило їх із Єлизаветою II та іншими.

Меган Маркл і принц Гаррі на інтерв'ю у Опри Вінфрі / Фото: Instagram

Водночас, вважає, Скобі, Сассекські отримали свободу, про яку не могли мріяти, залишаючись в Британії.

Вони намагалися знайти спосіб піти на компроміс. Та чи дозволило б це їм досягти того рівня щастя і безпеки, який вони мають сьогодні? Швидше за все, ні, – каже письменник.

Скандал з расизмом

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Меган Маркл і принц Гаррі звинуватили в расизмі королівську сім'ю в тому самому інтерв'ю у Опри. І хоча в Букінгемському палаці від звинувачень відмахнулися, Меган вважає, що Її Величність навіть не сприйняла це всерйоз.

Її та Гаррі засмутило, що королева ніяк не прокоментувала заяву про расизм, яка викликала такий резонанс в Мережі і ЗМІ.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Незважаючи на всі скандальні зізнання принцу Гаррі і Меган Маркл вдалося зберегти хороші стосунки із принцесою Євгенією – дочкою принца Ендрю.

Більш того, внучка Єлизавети II планує допомогти налагодити стосунки герцогам Сассекським із королівською родиною. Детальніше – в матеріалі.

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Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

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