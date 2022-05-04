Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Розлучення Ступки

Насті - 35!

Ріанна народила?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Меган Маркл безуспішно спробувала повернути свій блог: про що він був і що там постила герцогиня

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 17:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після заручин з принцом Гаррі Меган довелось закрити блог. Але тепер вона знову спробувала повернутись до свого хоббі. Пропонуємо подивитись, що герцогиня публікувала та чим жила до знайомства з онуком Єлизавети ІІ
Меган Маркл понад три роки вела блог The Tig
Меган Маркл понад три роки вела блог The Tig / Фото: Pinterest

Меган Маркл, у якої настала чорна смуга в житті, з 2017 року не веде свій лайф-стайл блог The Tig. І ось вона хоче здійснити камбек, але не все так просто.

Як пишуть ЗМІ, торік у вересні герцогиня Сассекська звернулася у відомство по патентам та товарним знакам США. Але тоді Маркл допустила декілька помилок в заповненні документів – забула їх підписати, а також зазначила надто довгий перелік тем для блогу.

Реклама

І ось Меган вчергове звернулась у бюро. Проте їй заявили, що вона зможе повторно спробувати зареєструвати The Tig як торгову марку лише через шість місяців. Тож Маркл залишається лише надіятись на удачу.

А поки Меган Маркл сидить в очікуванні сайт "Сьогодні" пропонує вам дізнатися, що постила Меган в блозі The Tig до стосунків з принцем Гаррі.

Запустила сайт Маркл ще у 2014 році і назвала його на честь свого улюбленого вина Тіньянелло. У блозі зірка ділилась своїми поглядами абсолютно на все – від фемінізму до філантропії.

Реклама

Так, на сайті Меган Маркл ділилась улюбленими рецептами та розповідала про затишні заклади. А ще вона писала про стиль одягу та шопінг.

Меган писали рецепти різних страв
Маркл розповідала про модні луки

Також у блозі Меган Маркл ділилась travell-інформацією та секретами краси.

Герцогиня писала про мандрівки різними країнами
Не забувала Меган і про бьюті-лайфхаки

Окрім того, дружина принца Гаррі викладала у The Tig інтерв'ю з різними зірками. Серед них були тенісистка Серена Вільямс та супермодель Джессіка Стем.

Реклама
Серена була подружкою Меган
Також Маркл перебувала у дружніх стосунках з Джессікою

В останньому пості герцогиня Сассекська порощалась з читачами та закликали їх завжди бути бадьорими та не боятися змін.

Название

Після майже трьох прекрасних років у цій пригоді з вами, настав час попрощатися з The Tig. Те, що починалося як захоплюючий проект, переросло в дивовижну спільноту натхнення, підтримки та веселощів. Ви зробили мої дні яскравішими і наповнили цей досвід такою радістю, – писала Меган.

Голлівудский експерт стверджує, якщо Меган Маркл таки вдасться перезапустити блог або ж розпочне новий – це принесе їй величезні статки завдяки партнерству з відомимим брендами моди, їжі та краси.

Раніше стало відомо, що Netflix відмовився транслювати мультсеріал Меган Маркл.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти