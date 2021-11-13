Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація

Весілля Гілтон

Злата до та після

Розлучення Dzidzio

Пісня Меладзе

Шоу "Маска". Сезон 2

Покупки зірок
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Меган Маркл була змушена спілкуватися з батьком, щоб захистити принца Гаррі від королівської родини

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
13 листопада, 10:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лондонський суд оприлюднив тексти електронних листів герцогині Сассекської. Як виявилося, рідні принца Гаррі наполягали, щоб Меган перша написала батькові, який не хоче спілкуватися з нею
Меган Маркл змушена була написати своєму батькові через тиск королівської родини на принца Гаррі
Меган Маркл змушена була написати своєму батькові через тиск королівської родини на принца Гаррі / Фото: Скріншот з YouTube

Дружина принца Гаррі на початку цього року виграла гучний судовий розгляд з лондонським видавництвом Associated Newspapers після того, як воно опубліковало уривки з листа, який Меган написала своєму батькові у 2018 році

Тепер газетна група подала судовий позов із вимогою скасувати це рішення, бо, на їхню думку, Маркл, яка з'явилася на публіці у сукні з відвертим декольте, сама хотіла, щоб її листи просочилися до газет.

Реклама

Причиною апеляції стали нові уривки листування Меган з її колишнім прес-секретарем. Йому вона розповідала про свої переживання через реакцію королівської родини на її конфлікт із батьком, який регулярно псує репутацію доньки скандальними висловлюваннями.

Як виявилося, представники монаршої династії постійно тиснули на принца Гаррі вимагаючи, щоб він переконав дружину помиритися з батьком.

Меган Маркл вимушено написала своєму батькові
Меган Маркл вимушено написала своєму батькові / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Реклама

Я бачу, скільки болю це завдає Гаррі. Навіть після нескінченних пояснень його сім'я знову запитує: "Хіба вона (Меган – ред.) Не може просто зупинити це?". Вони принципово не розуміють. Принаймні написавши батькові, можна буде сказати, що я намагалася. Я йду на це, щоб захистити свого чоловіка від постійних лайок. До того ж є шанс, хоч і дуже маленький, що я таки зможу переконати батька зупинитися, – йдеться в одному з повідомлень Маркл.

Associated Newspapers стверджує, що за змістом листів помітно, як Меган відправляла їх, розуміючи, що вони можуть бути оприлюдненими. Через це навіть кілька разів назвала свого батька "татом", оскільки передбачалося, що це зачепить читачів.

Апеляційне рішення суд поки що не ухвалив.

Читайте також:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти