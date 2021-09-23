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Меган Маркл і принц Гаррі готуються виступити з промовою в Нью-Йорку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
23 вересня, 13:38
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Це буде перша спільна поява Меган Маркл і принца Гаррі на заході після народження дочки
Меган Маркл і принц Гаррі приїдуть до Нью-Йорку
Меган Маркл і принц Гаррі приїдуть до Нью-Йорку / Фото: Getty Images

У Меган Маркл і принца Гаррі немає часу турбуватися через результати премії "Еммі". Цієї суботи герцоги Сассекські виступлять на зірковому концерті Global Citizen Live на підтримку вакцинації. Про це пише Town and Country.

Принц Гаррі і Меган Маркл закликатимуть країни G7 та Євросоюзу пожертвувати не менше мільярда доз вакцини від COVID-19 всім нужденним країнам.

Ми такі раді оголосити, що принц Гаррі і Меган приєднаються до нас на Global Citizen Live цієї суботи! – повідомили організатори.

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

Відомо, що в концерті візьмуть участь Біллі Айліш, BTS, Coldplay, Ед Ширан, Елтон Джон, Х'ю Джекман.

Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі і Меган Маркл увійшли в топ-100 найвпливовіших людей за версією Time.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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