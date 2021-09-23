Меган Маркл і принц Гаррі готуються виступити з промовою в Нью-Йорку

У Меган Маркл і принца Гаррі немає часу турбуватися через результати премії "Еммі". Цієї суботи герцоги Сассекські виступлять на зірковому концерті Global Citizen Live на підтримку вакцинації. Про це пише Town and Country.
Принц Гаррі і Меган Маркл закликатимуть країни G7 та Євросоюзу пожертвувати не менше мільярда доз вакцини від COVID-19 всім нужденним країнам.
Ми такі раді оголосити, що принц Гаррі і Меган приєднаються до нас на Global Citizen Live цієї суботи! – повідомили організатори.
Відомо, що в концерті візьмуть участь Біллі Айліш, BTS, Coldplay, Ед Ширан, Елтон Джон, Х'ю Джекман.
Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі і Меган Маркл увійшли в топ-100 найвпливовіших людей за версією Time.
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