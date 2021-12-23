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Меган Маркл та принц Гаррі хрестили доньку – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 09:22
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Меган Маркл та принц Гаррі стали батьками вдруге на початку червня. Довгий час у ЗМІ обговорювалося, що кілька збирається хрестити доньку у Лондоні
Королівський експерт розповів про хрестини дочки принца Гаррі та Меган Маркл
Королівський експерт розповів про хрестини дочки принца Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Королівські експерти припускали, що хрестини Лілібет-Діани у Лондоні допоможуть герцогам Сассекським налагодити стосунки із британськими монархами. Меган і Гаррі ніяк це чутки не коментували.

Тепер же, за інформацією королівського експерта Ніла Шона, пара вже хрестила дочку. Церемонія пройшла у найсуворішому секреті. Про це пише Daily Express.

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Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують війну зі ЗМІ
Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують війну зі ЗМІ / Фото: Getty Images

Докладніше про хрестини дочки принц Гаррі планує розповісти у своїх мемуарах, які мають вийти у 2022 році.

Якщо інформація підтвердиться, Лілібет стане першою в історії спадкоємицею британського престолу, яка не пройшла обряд хрещення за королівськими традиціями в Англіканській церкві.

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Нагадаємо, королівські експерти подейкують, що у Букінгемському дворі з побоюванням чекають виходу книги принца Гаррі, Мемуари герцога Сассекського можуть стати джерелом нового скандалу між принцом Гаррі та родичами.

Раніше джерело з оточення Меган та Гаррі розповіло, що пара ланує стати батьками втретє.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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