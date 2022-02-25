Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну

Герцог та герцогиня Сассекські підтримують українців у непростий час

Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

На офіційному сайті фонду Меган та Гаррі опубліковано повідомлення, в якому онук британської королеви та його дружина, яка є громадянкою США, закликають мир зупинити війну в Україні.

Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські і всі ми в Archewell разом з народом України виступаємо проти цього порушення міжнародного та гуманітарного права та закликаємо світову спільноту та її лідерів зробити те саме, – йдеться у заяві.

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Скріншот: archewell.com

Видання The Daily Mail повідомляє, що за кілька годин до того, як Путін оголосив про наступ на Україну, принц Вільям відвідав MI-6 у Лондоні (Секретна розвідувальна служба Великої Британії).

Проте жодних додаткових подробиць про візит, зокрема про те, з ким він зустрічався та що обговорювалося, не повідомляється.

Раніше співак Ніколай Басков підтримав напад Росії на Україну, а музикант та актор Джаред Лето висловив підтримку народу України. Це зробила також американська акторка українського походження Віра Фарміга.