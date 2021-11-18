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Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися від запрошення Єлизавети II приїхати на Різдво

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
18 листопада, 16:28
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Єлизавета II готова була піти на зустріч бунтівній парі. За інформацією інсайдерів, королева хотіла б бачити Меган Маркл та принц Гаррі разом із королівською родиною на Різдво
Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися приїхати до Британії на новорічні свята
Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися приїхати до Британії на новорічні свята / Фото: Getty Images

Єлизавета II планує влаштувати традиційний прийом у Сандрінгемі, зібравши за великим столом своїх найближчих родичів. Королева дуже сподівалася вперше побачити 6-місячну Лілібет і Арчі. За інформацією Page Six, Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися від візиту до Британії на різдвяні свята

Гаррі та Меган не приїдуть. Якби вони збиралися, вони б уже повідомили про це своїй родині... Але це перше Різдво Її Величності без чоловіка, тож можна було сподіватися, що вони захочуть бути з нею, – розповіло джерело.

Джерела вважають, що герцоги Сассекські не приїдуть, бо не хочуть підвищеної уваги себе з боку ЗМІ.

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Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл / Фото: Getty Images

А ось письменник Стюарта Пірс каже, що Меган і Гаррі занадто зайняті новими проєктами. Про це пише Express.

Звичайно, вся решта сім'ї збереться разом, щоб побачити королеву в Сандрінгемі, особливо тому, що Філіпа там більше не буде. Це буде важке Різдво, інше Різдво, – зазначив письменник.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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