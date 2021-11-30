Меган Маркл та принц Гаррі зважилися на переїзд до США після несподіваного вчинку Єлизавети II на Різдво

Раніше принц Гаррі говорив, що вони з Меган Маркл вирішили залишити королівську родину і переїхати до США через ворожість британської преси. Але тепер з'явилася ще одна версія

Названо причину, чому Меган Маркл і принц Гаррі залишили королівську родину / Фото: Getty Images

Крістофер Андерсон у своїй книзі "Брати та дружини: секрети приватного життя Вільяма, Кейт, Гаррі та Меган" стверджує, що саме після Різдва в 2019 році пара прийняла остаточне рішення відмовитися від обов'язків старших членів королівської родини та переїхати до США. Меган Маркл та принца Гаррі образило різдвяне звернення Єлизавети II. Про це пише Daily Mirror.

Пару обурив вибір фотографій на столі королеви . Там стояли фото з покійним королем Георгом VI, принцами Чарльзом, Філіпом, Ульямом із сім'єю, але не було знімку Гаррі, Меган та Арчі.

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Різдвяне звернення Єлизавети II у 2019 році / Фото: Скріншот з YouTube

За інформацією Андерсона, спочатку на столі була фотографія Гаррі та Меган. Але знімок герцогів Сассекських попросила забрати Єлизавета II.

Існує версія, що тоді королева була незадоволена рішенням пари відзначати Різдво із мамою Меган Маркл у Канаді.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року Єлизавета II апрошувала Меган Маркл та принца Гаррі на Різдво, але герцоги Сассекськи відмовилися приїжджати до Британії.

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