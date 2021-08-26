Меган Маркл і принц Гаррі збираються розкрити таємницю, яка зіпсує репутацію королівської сім'ї

Принц Гаррі і Меган Маркл подумують про те, щоб назвати ім'я члена королівської сім'ї, який питав про колір шкіри їх сина Арчі

Меган Маркл і принц Гаррі можуть назвати, хто в королівській родині расист / Фото: Getty Images

Навіть якщо принц Гаррі і Меган Маркл налагодили відносини з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон , але це не означає, що пара перестане ділитися новими одкровеннями про королівську сім'ю.

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З моменту виходу того самого скандального інтерв'ю Опрі Уїнфрі активно в Мережі обговорюють, хто ж все-таки в королівській родині расист. Адже Меган Маркл і принц Гаррі так і не назвали ім'я того, хто цікавився кольором шкіри їхнього сина Арчі.

Але біографи пари Омід Скоби і Керолін Дюран, посилаючись на свої джерела стверджують, що герцоги Сассекськи ще можуть назвати ім'я расиста в королівській родині, що негативно позначиться на репутації британських монархів. Про це пише Daily Mail.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

Біографи пари уточнили, що Меган і Гаррі хотіли це зробити під час інтерв'ю, але в останній момент передумали.

Вони зважили всі можливі наслідки, щоб поділитися цією деталлю. Меган в кінцевому рахунку сказала Опрі, що розкриття особистості цієї людини буде дуже шкідливо для них, – розповіли біографи герцогів Сассекському.

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До слова, раніше з'явилася версія, що мова йде про принцесою Анною. Дочка Єлизавети II ніколи не приховувала, що їй не подобається Меган Маркл. Принцеса Анна турбувалася, що американка не зрозуміє і не прийме культурну спадщину Британії.

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

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