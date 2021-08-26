Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України

Батьки за 40

Мішина та Еллерт разом?

Принци помирилися

Хто потрібен Тіні

Скандал з Бочеллі

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Меган Маркл і принц Гаррі збираються розкрити таємницю, яка зіпсує репутацію королівської сім'ї

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
26 серпня, 16:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Принц Гаррі і Меган Маркл подумують про те, щоб назвати ім'я члена королівської сім'ї, який питав про колір шкіри їх сина Арчі
Меган Маркл і принц Гаррі можуть назвати, хто в королівській родині расист
Меган Маркл і принц Гаррі можуть назвати, хто в королівській родині расист / Фото: Getty Images

Навіть якщо принц Гаррі і Меган Маркл налагодили відносини з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон , але це не означає, що пара перестане ділитися новими одкровеннями про королівську сім'ю.

Реклама

З моменту виходу того самого скандального інтерв'ю Опрі Уїнфрі активно в Мережі обговорюють, хто ж все-таки в королівській родині расист. Адже Меган Маркл і принц Гаррі так і не назвали ім'я того, хто цікавився кольором шкіри їхнього сина Арчі.

Але біографи пари Омід Скоби і Керолін Дюран, посилаючись на свої джерела стверджують, що герцоги Сассекськи ще можуть назвати ім'я расиста в королівській родині, що негативно позначиться на репутації британських монархів. Про це пише Daily Mail.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

Біографи пари уточнили, що Меган і Гаррі хотіли це зробити під час інтерв'ю, але в останній момент передумали.

Вони зважили всі можливі наслідки, щоб поділитися цією деталлю. Меган в кінцевому рахунку сказала Опрі, що розкриття особистості цієї людини буде дуже шкідливо для них, – розповіли біографи герцогів Сассекському.

Реклама

До слова, раніше з'явилася версія, що мова йде про принцесою Анною. Дочка Єлизавети II ніколи не приховувала, що їй не подобається Меган Маркл. Принцеса Анна турбувалася, що американка не зрозуміє і не прийме культурну спадщину Британії.

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

Інші новини про королівську сім'ю:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Опитування
Бебі-бум
Дружина Цекало вагітна!
Ого!
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Jamala
28 серпня/20:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти