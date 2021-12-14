Меган Маркл і принц Гаррі побачаться з королівською сім'єю на різдвяній вечері

Єлизавета II продовжує готуватися до святкування першого Різдва без принца Пилипа. Відомо, що королева хотіла б бачити герцогів Сассекських за різдвяним столом разом із іншими членами королівської сім'ї

Меган Маркл та принц Гаррі побачаться з членами королівської родини на різдвяні свята / Фото: Getty Images

Раніше з'являлася інформація, що Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися від пропозиції королеви провести різдвяні свята у Лондоні. Герцоги Сассекські не передумали щодо цієї ідеї.

Але за інформацією інсайдерів, бунтівна пара приєднається до святкової сімейної вечері за допомогою відеозв'язку. Про це пише The Sun.

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Також Єлизавета II збирається надіслати подарунки для принца Гаррі, Меган Маркл та своїх правнуків.

Будуть деякі подарунки, але вони будуть офіційними. Королева занадто люб'язна, щоб поводитися по-дитячому і не включати принца Гаррі та Меган Маркл у святкові плани, – розповів інсайдер.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Її Величність збирається прийняти гостей на традиційній різдвяній вечері у Сандрінгемі . Запрошення від королеви отримали принц Чарльз із дружиною, принц Вільям та Кейт Міддлтон разом із дітьми, принц Едвард із сім'єю, принцеса Анна, Зара Тіндалл, принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці, та принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком