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Меган Маркл і принц Гаррі за крок від судового позову: розборки зі Spotify і Netflix

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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30 січня, 19:19
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Два роки тому пара підписала багатомільйонний контракт зі стрімінговим сервісом, а тепер звинувачує компанію у дезінформації
Меган Маркл та принц Гаррі уклали контракт зі Spotify на 18 мільйонів фунтів стерлінгів ще два роки тому
Меган Маркл та принц Гаррі уклали контракт зі Spotify на 18 мільйонів фунтів стерлінгів ще два роки тому / Фото: Getty Images

Герцог та герцогиня Сассекські закликають Spotify усунути дезінформацію про COVID-19 на потоковій платформі. Свою стурбованість з приводу "занадто реальних наслідків дезінформації про ковід" Меган і Гаррі виклали на сайті власного фонду Archewell.

З моменту створення Archewell ми працювали над подоланням глобальної кризи дезінформації в режимі реального часу. Сотні мільйонів людей щодня страждають від серйозної шкоди нестримної дезінформації, — йдеться у їхній заяві.

При цьому співпрацю зі Spotify Меган Маркл і принц Гаррі припиняти не збираються. До того ж, зробити це їм не дозволить контракт, який вони уклали у 2020 році.

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Меган Маркл та принц Гаррі звинуватили свого роботодавця
Меган Маркл та принц Гаррі звинуватили свого роботодавця / Фото: Getty Images

У рамках партнерства пара мала розміщувати та випускати оригінальні подкасти. Проте за весь час вони випустили лише один подкаст, пише People.

На Меган і Гаррі може чекати позов

Згідно з контрактом, нові епізоди Archewell Audio мали регулярно виходити на Spotify, але цього не сталося. Компанія вже навіть шукає продюсерів для роботи з Archewell Audio на допомогу королівській парі.

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Меган Маркл і принц Гаррі також мають зобов'язання перед Netflix – серіал, продюсеркою якого мала стати Меган, навіть не в розробці.

Якщо герцог і герцогиня Сассекські продовжать нічого не робити, то можуть не тільки втратити вже отримані гроші, а й заплатити компенсацію стримінговим платформам. У найгіршому разі – їхній кейс розглядатимуть у суді.

Раніше ми розповідали, чому принц Гаррі боїться йти на премію "Оскар".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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