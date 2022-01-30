Меган Маркл і принц Гаррі за крок від судового позову: розборки зі Spotify і Netflix

Два роки тому пара підписала багатомільйонний контракт зі стрімінговим сервісом, а тепер звинувачує компанію у дезінформації

Меган Маркл та принц Гаррі уклали контракт зі Spotify на 18 мільйонів фунтів стерлінгів ще два роки тому / Фото: Getty Images

Герцог та герцогиня Сассекські закликають Spotify усунути дезінформацію про COVID-19 на потоковій платформі. Свою стурбованість з приводу "занадто реальних наслідків дезінформації про ковід" Меган і Гаррі виклали на сайті власного фонду Archewell.

З моменту створення Archewell ми працювали над подоланням глобальної кризи дезінформації в режимі реального часу. Сотні мільйонів людей щодня страждають від серйозної шкоди нестримної дезінформації, — йдеться у їхній заяві.

При цьому співпрацю зі Spotify Меган Маркл і принц Гаррі припиняти не збираються. До того ж, зробити це їм не дозволить контракт, який вони уклали у 2020 році.

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Меган Маркл та принц Гаррі звинуватили свого роботодавця / Фото: Getty Images

У рамках партнерства пара мала розміщувати та випускати оригінальні подкасти. Проте за весь час вони випустили лише один подкаст, пише People.

На Меган і Гаррі може чекати позов

Згідно з контрактом, нові епізоди Archewell Audio мали регулярно виходити на Spotify, але цього не сталося. Компанія вже навіть шукає продюсерів для роботи з Archewell Audio на допомогу королівській парі.

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Меган Маркл і принц Гаррі також мають зобов'язання перед Netflix – серіал, продюсеркою якого мала стати Меган, навіть не в розробці.

Якщо герцог і герцогиня Сассекські продовжать нічого не робити, то можуть не тільки втратити вже отримані гроші, а й заплатити компенсацію стримінговим платформам. У найгіршому разі – їхній кейс розглядатимуть у суді.

Раніше ми розповідали, чому принц Гаррі боїться йти на премію "Оскар".