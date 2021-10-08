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Меган Маркл не винна: принц Гаррі посварився з батьком через принца Вільяма

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
8 жовтня, 15:44
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Стосунки принца Гаррі з батьком вже давно натягнуті. Подейкують, принц Чарльз після того як зійде на престол планує деяких членів монаршої родини залишити без титулів
Чому насправді посварився принц Гаррі з принцом Чарльзом
Чому насправді посварився принц Гаррі з принцом Чарльзом / Фото: Getty Images

І першими в цьому списку значаться діти Меган Маркл і принц Гаррі. Як на таке відреагує герцоги Сассекські поки невідомо. Але багато королівські експертів кажуть, що про примирення принца Гаррі з батьком найближчим часом не йдеться . І справа зовсім не в скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі або Меган Маркл. Розбіжності між батьком і сином почалися набагато раніше. Як вважає королівський експерт Ендрю Мортон, принц Гаррі посварився з принцом Чарльзом через старшого брата.

І Вільям, і Гаррі фінансувалися їхнім батьком, і часто амбіції Гаррі не відповідали бюджету принца Чарльза. Його брат, як майбутній король, завжди мав пріоритет. Звідси і пішли всі сварки і непорозуміння, – розповів Ендрю Мортон в бесіді з Newsweek.

Принц Чарльз і принц Гаррі
Принц Чарльз і принц Гаррі / Фото: Getty Images

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Раніше з'являвся інформація, що принц Чарльз не захотів зустрічатися з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондону у липні.

Нагадаємо, королівські експерти припустили, що мемуари принца Гаррі можуть спровокувати новий скандал між герцогом Сассекським і родичами. Особливо одкровень можуть вплинути і на так напружені стосунки принца Гаррі з принцом Чарльзом. За даними інсайдерів, в своїх мемуарах Гаррі збирається розповісти деякі раніше невідомі факти про свою мачуху – Каміллу Паркер-Боулз.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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