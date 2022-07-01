Меган Маркл планує посунути Джо Байдена з президентського крісла

Дружина принца Гаррі хоче кардинально змінити своє життя і піти в політику. Що задумала Меган? "Сьогодні" зібрали перші подробиці

Меган Маркл планує всерйоз зайнятись політикою / Фото: Колаж: Сьогодні

Меган Маркл та принц Гаррі вже два роки живуть у США. У 2020 році вони відмовились від королівських обов'язків та перебрались жити у Каліфорнію. Цікаво, що після свого візиту у Велику Британію з нагоди 70-річчя правління Єлизавети ІІ герцоги Сассекські можуть втратити останні королівські титули. Проте скандальне подружжя не падає духом. Гаррі зайнятий написання мемуарів та співпрацею з Netflix. А от Меган, очевидно, вирішила податись в політику!

Як пише New York Post, скоріше всього, в листопаді 2022 року Меган Маркл почне свою першу передвиборчу кампанію.

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А все почалось з рішення Верховного суду США про скасування постанови "Роу проти Вейда", яке захищало право на аборт у всіх штатах. Зараз 13 з них вже заборонили жінкам переривати свою вагітність.

Так, під час розмови з американською фем-іконою Глорією Стайнем Меган обмовилась про свої політичні амбіції. Активістка та герцогиня разом працюють над планом з ратифікації Поправки про рівні права чоловіків та жінок. І вже восени Маркл планує відстоювати право жінок на аборт. Вона лобіюватиме свої політичні інтереси під час виборів в Палату представників США.

Герцогиня та фем-активістка / Фото: Pinterest

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Ми з Гаррі останнім часом тільки обговорювали цю тему. Ми хочемо направити загальний страх у дію. Ми можемо почати вже в листопаді цього року з проміжних виборів. Ми повинні голосувати щоразу. Я обов'язково візьмуся за цю справу. Не тільки тому, що це потрібно нам як жінкам, це потрібно нам як людям, – сказала Меган.

Ба більше, дружина Гаррі зазначила, що заборона абортів є дискримінацією щодо темношкірих жінок.

Маркл також припустила, що ця заборона може стати лише початком цілої серії випадків обмеження цивільних прав.

Зазначимо, що вибори в Палату представників США пройдуть 8 листопада 2022 року, в середині терміну повноважень президента Байдена. Будуть проведені вибори представників від всіх 435 округів конгресу в кожному з 50 штатів. До слова, сестра Байдена Валері впевнена, що Меган Маркл цілком має шанси на президентське крісло у 2028 році від партії демократів.

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Нагадаємо, днями Меган Маркл та принца Гаррі помітили в гостях у Опри Вінфрі.