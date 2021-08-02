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Меган Маркл найняла організатора вечірок Кім Кардаш'ян для святкування свого ювілею

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
2 серпня, 10:42
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4 серпня Меган Маркл відзначатиме день народження – герцогині Сассекській виповниться 40 років. Дружина принца Гаррі вже почала підготовку до свята
Меган Маркл збирається відзначити ювілей у колі друзів
Меган Маркл збирається відзначити ювілей у колі друзів / Фото: Getty Images, Instagram

Спланувати святкову програму Меган Маркл доручила організатору вечірок Коліну Коуї. Серед його клієнтів Дженніфер Еністон, Кім Кардашян та Опра Вінфрі. Саме відома телеведуча порадила Меган звернутися до Коліна.

Вечірка пройде в маєтку Меган Маркл і принца Гаррі в Монтесіто, який вони купили в минулому році за 14 мільйонів доларів. Про це розповів інсайдер The Sun.

Меган хоче скромну вечірку. Вона запросила всього близько 65 людина, серед яких її найближчі друзі і рідні. Звернутися до Коліну їй порадила Опра, яка завжди влаштовує вечірки за першим розрядом, – поділився інсайдер.

Особняк принца Гаррі і Меган Маркл
Особняк принца Гаррі і Меган Маркл / Фото: Скріншот з YouTube

Зазначається, що до дня народження дружини принц Гаррі вже замовив торт у місцевого пекаря Posies & Sugar.

Чи привітає королівська сім'я Меган Маркл з днем народження поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі приїдуть до Лондона восени. За інформацією ЗМІ, герцоги Сассекському будуть присутні на масштабному заході на честь дня народження принцеси Діани, яке Кенсінгтонський палац переніс на осінь через пандемію.

Також не вщухають чутки про майбутні хрестини доньки Меган Марк і принца Гаррі – Лілібет Діани. Повідомляється, що пара хоче хрестити доньку в Лондоні.

Чи є шанс у Меган Маркл і принца Гаррі помиритися з королівською родиною – дивіться в сюжеті:

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі і Меган Маркл готують фільм про королівську сім'ю.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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