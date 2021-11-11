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Меган Маркл вийшла у світ у сукні з глибоким декольте (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 10:03
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Меган Маркл і принц Гаррі відвідали гала-вечерю в Нью-Йорку, присвячену Дню ветеранів у США. Це перший вихід пари на червоній доріжці після їхнього виходу з королівської родини
Меган Маркл та принц Гаррі з'явилися на гала-вечері у Нью-Йорку
Меган Маркл та принц Гаррі з'явилися на гала-вечері у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

На червоній доріжці Меган Маркл з'явилася в яскраво-червоній сукні бренду Carolina Herrera. Вихід герцогині Сассекської привернув увагу фотографів. Меган обрала сміливий за королівськими мірками крій – глибоке декольте, відкрита спина і розріз, що оголює ногу.

Меган і Гаррі вже не члени королівської сім'ї, і можуть обирати вбрання не за протоколом, але кілька не забула про брошки у вигляді червоних маків, які є символом Дня пам'яті полеглих, що відзначається у Британії 11 листопада.

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Перша поява Меган Маркл і принц Гаррі на червоній доріжці після виходу з королівської родини
Перша поява Меган Маркл і принц Гаррі на червоній доріжці після виходу з королівської родини / Фото: Getty Images

Меган Маркл вперше за кілька років з'явилася на червоній доріжці
Меган Маркл вперше за кілька років з'явилася на червоній доріжці / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл склали обов'язки членів британської королівської родини у квітні 2020 року. Пара вирішила переїхати до США, працювати та займатися підприємницькою та благодійною діяльністю.

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Торік Меган Маркл та принц Гаррі уклали кілька вигідних контрактів з Netflix, Spotify. А також герцог Сассекський пише мемуари про життя у королівській родині. Книга має вийти у 2022 році.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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