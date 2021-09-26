Меган Маркл виступила з промовою про вакцинацію в ультракороткій сукні (фото)

Меган Маркл і принц Гаррі виступили на Global Citizen Live – заході, присвяченому вакцинації і розподілу вакцин в усьому світі

Меган Маркл і принц Гаррі виступили на Global Citizen Live / Фото: Getty Images

Global Citizen Live було основною метою візиту Меган Маркл і принца Гаррі до Нью-Йорка. На івенті подружжя говорило про важливість вакцинації і те, що вакцини повинні бути доступні всім, бо це "основне право людини".

У Центральному парку Меган з'явилася в молочному міні з вишивкою від Valentino, доповнивши образ чорними туфлями. Принц Гаррі був у чорному костюмі і білій сорочці.

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Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Кожна людина на цій планеті має фундаментальне право на отримання цієї вакцини... Розподілом вакцин повинні займатися незалежні міжнародні організації, які точно знають, де заповітні дози найнеобхідніші. Просто подумайте про мільйони вакцин, які були викинуті цього року. Це все одно що викидати рятувальні жилети, коли поруч з тобою є ті, хто тоне, – сказала зі сцени Меган Маркл.

Принц Гаррі і Меган Маркл виступили на Global Citizen Live / Фото: Getty Images

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ЗМІ пишуть, що Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку таємно знімали документальний фільм для Netflix про себе – поруч із парою завжди знаходилися оператор і фотограф, а на одязі принца Гаррі помітили мікрофон.

У Нью-Йорку подружжя зупинилося в готелі Carlyle. Це місце свого часу любила принцеса Діана. Жили в цьому ж готелі принц Вільям і Кейт Міддлтон під час свого візиту до Нью-Йорка.

Раніше принц Гаррі вже виступав з промовою на благодійному концерті на підтримку вакцинації від COVID-19. Тоді захід проходив у Лос-Анджелесі.

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Як зірки ставляться до вакцинації – дивіться в сюжеті:

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