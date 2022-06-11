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На дівчину, яка звинуватила принца Ендрю у зґвалтуванні, подали позов за домагання

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 червня, 12:06
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Звинуватила принца Ендрю у згвалтуванні Вірджинії Джуффре і самій загрожує судовий процес через звинувачення у сексуальних домаганнях
Вірджинію Джуффре звинувачують у сексуальних домаганнях
Вірджинію Джуффре звинувачують у сексуальних домаганнях / Фото: Getty Images

Секс-скандал із улюбленим сином королеви Єлизавети навів галасу у королівському суспільстві. І хоча принцу Ендрю вдалося врегулювати питання за допомогою грошової компенсації у розмірі 12 мільйонів доларів, його становище у суспільстві було зруйновано.

Але як виявилося, Вірджинія Джуффре, яка звинуватила принца у згвалтуванні, і сама не відрізняється кришталево чистою репутацією. На 38-річну активістку подали позов до суду за сексуальні домагання.

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Відомо, що в юності Вірджинія стала жертвою Джеффрі Епштейна – дівчина тривалий час перебувала у сексуальному рабстві у злочинця. Саме тоді, за словами дівчини, її зґвалтував принц Ендрю.

Проте, як повідомляє New York Post, Джуффре тоді теж чинила злочини щодо інших дівчат. У позові, який на активістку подала 43-річна Ріна О, йдеться про те, що Вірджинія без згоди домагалася до неї 2001 року в особняку Епштейна. За словами жертви, Джуффре зґвалтувала її, поки Епштейн спостерігав за цим із боку.

Я стояла там, застигши, як оленя. Я не рухалася. Я була в шоці. Мені було соромно і ніяково, – розповіла Ріна О.

Це вже не перші звинувачення дівчини на адресу Вірджинії Джуффре. Раніше вона вже намагалася звернутися до суду та навіть отримала зустрічні звинувачення від активістки.

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Раніше ми розповідали, що нещодавно принц Чарльз потрапив у скандал.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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