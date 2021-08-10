На сина Єлизавети II подали до суду за зґвалтування неповнолітньої

Американка Вірджинія Джуффре все-таки зважилася подати до суду на принца Ендрю, який 20 років тому вчинив стосовно неї акти сексуального насильства

Принца Ендрю подали до суду за зґвалтування неповнолітньої / Фото: Getty Images

Адвокати американки подали позов стосовно середнього сина Єлизавети II до федерального суду Манхеттена. Вірджинія Джуффре заявила, що у віці 17 років була змушена вступати в інтимні стосунки з принцом Ендрю. Про це пише Daily Mail.

Секс-скандал навколо сина Єлизавети II

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За словами Вірджинії Джуффре, принц Ендрю тричі піддавав її сексуальному насильству в маєтку фінансиста Джеффрі Епштейн, якого звинувачують в секс-торгівлі і педофілії. Бізнесмен змушував американку вступати в статевий зв'язок з сином королеви проти її волі. Як стверджує американка, принц Ендрю знав, що вона неповнолітня.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Вірджинія Джуффре розповідала, що з герцогом Йоркським вона познайомилася 10 березня 2001 року. Тоді Епштейн відправився з нею до Лондона, щоб представити свого товариша. Разом вони відвідали VIP-секцію нічного клубу Tramp, де принц навмисне замовив для неповнолітньої горілку і запросив на танець. Після цього вони поїхали в будинок подруги Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл.

У машині Гіслейн сказала, щоб я зробила для Ендрю те саме, що я робила для Джеффрі. І мені просто стало зле. Це був жахливий час! Найстрашніше за все моє життя. Я піддалася насильству з боку представника королівської сім'ї, – говорила американка.

Раніше сам спадкоємець британського престолу все заперечував і навіть дав інтерв'ю BBC, в якому заявив, що не пам'ятає Вірджинію.

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