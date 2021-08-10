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На сина Єлизавети II подали до суду за зґвалтування неповнолітньої

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
10 серпня, 08:27
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Американка Вірджинія Джуффре все-таки зважилася подати до суду на принца Ендрю, який 20 років тому вчинив стосовно неї акти сексуального насильства
Принца Ендрю подали до суду за зґвалтування неповнолітньої
Принца Ендрю подали до суду за зґвалтування неповнолітньої / Фото: Getty Images

Адвокати американки подали позов стосовно середнього сина Єлизавети II до федерального суду Манхеттена. Вірджинія Джуффре заявила, що у віці 17 років була змушена вступати в інтимні стосунки з принцом Ендрю. Про це пише Daily Mail.

Секс-скандал навколо сина Єлизавети II

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За словами Вірджинії Джуффре, принц Ендрю тричі піддавав її сексуальному насильству в маєтку фінансиста Джеффрі Епштейн, якого звинувачують в секс-торгівлі і педофілії. Бізнесмен змушував американку вступати в статевий зв'язок з сином королеви проти її волі. Як стверджує американка, принц Ендрю знав, що вона неповнолітня.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю
Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Вірджинія Джуффре розповідала, що з герцогом Йоркським вона познайомилася 10 березня 2001 року. Тоді Епштейн відправився з нею до Лондона, щоб представити свого товариша. Разом вони відвідали VIP-секцію нічного клубу Tramp, де принц навмисне замовив для неповнолітньої горілку і запросив на танець. Після цього вони поїхали в будинок подруги Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл.

У машині Гіслейн сказала, щоб я зробила для Ендрю те саме, що я робила для Джеффрі. І мені просто стало зле. Це був жахливий час! Найстрашніше за все моє життя. Я піддалася насильству з боку представника королівської сім'ї, – говорила американка.

Раніше сам спадкоємець британського престолу все заперечував і навіть дав інтерв'ю BBC, в якому заявив, що не пам'ятає Вірджинію.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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