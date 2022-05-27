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Напруги не уникнути: у палаці побоюються зустрічі принца Гаррі та принца Вільяма

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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27 травня, 10:04
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Майбутнє свято з нагоди Платинового ювілею правління королеви Єлизавети обіцяє бути непростим через натягнуті стосунки між принцом Гаррі та принцом Вільямом
/ Фото: Getty Images

Незабаром Британію чекає розкішне торжество з нагоди Платинового ювілею правління королеви Єлизавети. І хоча Її Величність чекає візиту принца Гаррі та Меган Маркл на свято, у палаці дуже побоюються приїзду герцогів Сассекських.

Зустріч у соборі Святого Павла у п'ятницю, 3 червня, стане найбільшими зборами членів королівської родини з часу весілля Гаррі та Меган у 2018 році, після чого пара залишила свої обов'язки та поїхала до США.

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Як повідомляє видання Express, у палаці налаштовані на дуже "холодну" зустріч братів Вільяма та Гаррі. Відносини між принцами стали натягнутими після рішення герцога Сассекського покинути палац. Окрім того, олії у вогонь підливають численні компрометуючі заяви принца Гаррі та Меган Маркл.

За словами королівських експертів, щоб уникнути напруженої обстановки та скутості на фото, герцогів Сассекських можуть відсадити від решти під час урочистостей.

Я думаю, що служба Святого Павла буде дуже напруженою для членів королівської сім'ї, особливо для Вільяма та Кетрін, які вважають, що вони, Сасекські, сильно підвели королівську сім'ю. Це буде так само морозно, як Служба Співдружності у 2020 році. Брати виглядатимуть серйозними, – заявила експерт Анджела Левін.

Крім того, Левін вважає, що герцоги Сассекські могли погодитись на візит до Англії заради свого шоу для Netflix. Пара уклала контракт зі стрімінговою платформою, де зніматиме своє шоу.

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Netflix може наполягти, щоб вони були там – і зараз вони, ймовірно, не в змозі сказати "Ні", тому що тоді їхні проекти будуть виключені. Гаррі і Меган показали, що люблять бути в центрі уваги і захочуть показати світові, що вони, як і раніше, є частиною королівської сім'ї, тим більше, що їхня популярність у США різко падає, – заявила Анджела Левін.

Нагадаємо, що Герцогам Сассекським заборонили згадувати королеву у фільмі для Netflix.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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