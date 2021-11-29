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Не Єлизавета II: з'ясувалося, хто в королівській родині непокоївся через колір шкіри дитини Меган і Гаррі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 06:30
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Ще під час інтерв'ю з Опрою Вінфрі принц Гаррі і Меган Маркл заявили про расизм у королівській родині. Пара розповіла, що у палаці хвилювалися через те, якою буде дитина герцогів Сассекських
Принц Чарльз довів Меган Маркл до істерики питаннями про колір шкіри її дитини
Принц Чарльз довів Меган Маркл до істерики питаннями про колір шкіри її дитини / Фото: Getty Images

І хоча Меган і Гаррі в інтерв'ю не називали жодних імен у Мережі неодноразово писали, що це можуть бути принц Вільям або принц Чарльз. За інформацією письменника Крістофера Андерсена, Меган доводив до істерики своїми расистськими питаннями саме батько Гаррі.

У своїй книзі Андерсен описав розмову сина королеви та його дружини Каміли, яка відбулася 27 листопада 2017 року, в день оголошення про заручини принца Гаррі та Меган Маркл Page Six.

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Цікаво, як виглядатимуть їхні діти? Я маю на увазі, якого кольору може бути шкіра їхніх дітей, – цитує Чарльза письменник.

Принц Чарльз та принц Гаррі
Принц Чарльз та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Проте представник принца Чарльза заперечує написане Крістофером Андерсеном. В інтерв'ю британській газеті The Post він категорично заперечує, що спадкоємець престолу говорив таке.

Зазначимо, що і сам Андерсен не став стверджувати, що Чарльз – той самий неназваний представник королівської сім'ї, якого Гаррі та Меган звинуватили в расизмі під час їхнього шокуючого інтерв'ю з Опро Вінфрі.

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Нагадаємо, цього літа шанувальники Меган Маркл накинулися на принца Вільяма після його заяви про расизм на Євро-2020.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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