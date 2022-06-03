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Не запросили? Принц Ендрю не з'явиться на ювілеї королеви

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 червня, 10:04
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Улюблений син Єлизавети II, на жаль, не зможе бути присутнім на урочистостях на честь 70-річчя правління королеви через раптову хворобу
Принц Енрю пропустить ювілей королеви
Принц Енрю пропустить ювілей королеви / Фото: Getty Images

Учора у Великій Британії розпочалося чотириденне святкування платинового ювілею правління королеви. Разом із Її Величністю на церемонії з'явилися всі члени королівської родини, навіть принц Гаррі та Меган Маркл поводилися так, ніби сварки і не бувало.

Однак на урочистості не помітили улюбленого сина королеви Єлизавети, принца Ендрю. Спершу багато хто припустив, що причина його відсутності криється в недавньому секс-скандалі, який коштував герцогу Йоркському всіх титулів та почесних звань.

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Але виявилося, що вся справа – у самопочутті 62-річного принца. Напередодні свята у герцога Йоркського виявили коронавірус. Daily Mail.

Незважаючи на те, що принц Ендрю більше не є членом сім'ї, очікувалося, що він відвідає службу на честь Дня Подяки в соборі Святого Павла, але хвороба внесла свої корективи.

Тест показав у герцога позитивний результат на Covid-19, і, на жаль, він не зможе бути присутнім на службі, – йдеться у повідомленні палацу.

Раніше стало відомо, що королева Єлизавета теж не зможе бути присутньою на майбутньому богослужінні через погане самопочуття. Крім того, Її Величність швидше за все пропустить і салют на честь ювілею свого правління та низку інших урочистостей.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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