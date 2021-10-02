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Нові імена: як члени королівської сім'ї називають своїх дітей

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
2 жовтня, 20:34
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Цьогоріч королівська сім'я, а також список спадкоємців престолу, поповнилися новими іменами. Як своїх дітей назвали Меган Маркл, принцеси Беатріс і Євгенія – розповідаємо в матеріалі
Нові імена в королівській родині
Нові імена в королівській родині / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Внучка Єлизавети II – принцеса Беатріс вперше стала матір'ю 18 вересня. Вона та її чоловік Едоардо Мапелло-Моцці назвали свою дочку Сієнна Елізабет.

ЗМІ писали, що принцеса Беатріс завжди мріяла назвати свою майбутню доньку ім'ям Лілібет на честь королеви Великобританії Єлизавети II, але, як бачимо, її випередили Гаррі і Меган.

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Сама ж принцеса Беатріс – дев'ята в черзі на трон Великої Британії.

Королівська родина повідомила ім'я дочки принцеси Беатріс / Фото: instagram.com/theroyalfamily
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Меган Маркл народила другу дитину 4 червня. Дівчинка отримала ім'я Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь королеви Єлизавети II і матері принца Гаррі – принцеси Діани.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі
Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі / Фото: instagram.com/misanharriman

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Подейкували, що королева особисто дозволила принцу Гаррі назвати дочку Лілібет (цим ім'ям називали Її Величність найближчі).

До слова, Лілібет-Діана з'явилася в списку спадкоємців престолу на офіційному сайті королівської сім'ї, як і її брат Арчі раніше.

Ще одна внучка Єлизавети II – принцеса Євгенія – народила первістка від свого чоловіка Джека Бруксбенка в лютому. Сина Євгенія назвала Август Філіп Хоук Бруксбенк.

Принцеса Євгенія з чоловіком і сином
Принцеса Євгенія з чоловіком і сином / Фото: instagram.com/princesseugenie

Ще у вересні друг королівської сім'ї розповів ЗМІ, що принцеса Євгенія відмовиться від титулу для своєї дитини – вона хоче, щоб її діти були щасливими і здоровими та жили "звичайним життям".

Про дітей знаменитостей дивіться в актуальному сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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