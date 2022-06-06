Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Збірна України програла Вельсу ❗ Загроза котла на Донбасі 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Несподівано: Єлизавета II зробила приємний сюрприз тисячам британців (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 червня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Її Величність з'явилася на балконі Букінгемського палацу серед своїх рідних під час святкування її Палтинового ювілею. Цього року відзначається 70 років з моменту сходження королеви на престол
Єлизавета ІІ зробила сюрприз британцям
Єлизавета ІІ зробила сюрприз британцям / Фото: Getty Images

4 червня у Лондоні завершилося святкування Платинового ювілею Єлизавети II. Ті, хто стежить за життям монарха та її сім'ї, дуже переживали, адже Її Величність пропустила низку важливих заходів, ймовірно, через погане самопочуття. Все-таки поважний вік дається взнаки. В квітні цього року королеві виповнилося 96 років!

Ніхто вже не чекав, що Її Величність вийде до народу під час святкування Платинового ювілею, але королева любить робити сюрпризи!

Реклама

Єлизавета II з'явилася несподівано разом зі своїми спадкоємцями на балконі Букінгемського палацу. Поруч із королевою були її син принц Чарльз із дружиною Каміллою, а також онук Її Величності – принц Вільям та Кейт Міддлтон із дітьми – принцами Джорджем та Луї і принцесою Шарлоттою.

Єлизавета II зробила сюрприз британцям, з'явившись на балконі Букінгемського палацу
Єлизавета II зробила сюрприз британцям, з'явившись на балконі Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

Королева була одягнена в зелений костюм, при собі у її величності була тростина. Наряд Єлизавети II доповнювали перлинне намисто і сережки, а також – срібна брошка.

Реклама

Єлизавета II привітала народ Британії з балкону Букінгемського палацу у Лондоні
Єлизавета II привітала народ Британії з балкону Букінгемського палацу у Лондоні / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в Букінгемському палаці пройшла незвичайна чайна церемонія – Її Величність привітав із ювілеєм культовий британський персонаж ведмежа Паддінгтон – дивіться кумедне відео за участю королеви.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти