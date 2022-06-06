Несподівано: Єлизавета II зробила приємний сюрприз тисячам британців (фото)

Її Величність з'явилася на балконі Букінгемського палацу серед своїх рідних під час святкування її Палтинового ювілею. Цього року відзначається 70 років з моменту сходження королеви на престол

Єлизавета ІІ зробила сюрприз британцям / Фото: Getty Images

4 червня у Лондоні завершилося святкування Платинового ювілею Єлизавети II. Ті, хто стежить за життям монарха та її сім'ї, дуже переживали, адже Її Величність пропустила низку важливих заходів, ймовірно, через погане самопочуття. Все-таки поважний вік дається взнаки. В квітні цього року королеві виповнилося 96 років!

Ніхто вже не чекав, що Її Величність вийде до народу під час святкування Платинового ювілею, але королева любить робити сюрпризи!

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Єлизавета II з'явилася несподівано разом зі своїми спадкоємцями на балконі Букінгемського палацу. Поруч із королевою були її син принц Чарльз із дружиною Каміллою, а також онук Її Величності – принц Вільям та Кейт Міддлтон із дітьми – принцами Джорджем та Луї і принцесою Шарлоттою.

Єлизавета II зробила сюрприз британцям, з'явившись на балконі Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

Королева була одягнена в зелений костюм, при собі у її величності була тростина. Наряд Єлизавети II доповнювали перлинне намисто і сережки, а також – срібна брошка.

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Єлизавета II привітала народ Британії з балкону Букінгемського палацу у Лондоні / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в Букінгемському палаці пройшла незвичайна чайна церемонія – Її Величність привітав із ювілеєм культовий британський персонаж ведмежа Паддінгтон – дивіться кумедне відео за участю королеви.