Батько Меган Маркл Вважаю, що через принца Гаррі його дочка змінилася в гіршу сторону

Батько Меган Маркл дав нове інтерв'ю і знову розповів про непрості стосунки з відомою дочкою

Батько Меган Маркл вважає, що принц Гаррі винен в його сварці з донькою / Фото: Getty Images

Меган Маркл вже довгий час знаходиться в сварці зі своїм батьком Томасом. Батько герцогині Сассекської часто в спілкування з журналістами критикує дочку. Але недавно 77-річний чоловік заявив, що хоче помиритися з дочкою і бачитися зі своїми онуками. У день народження Меган Маркл він вирішив зробити перший крок і відправив подарунок доньці, але вона його проігнорувала . Тепер же в новому своєму інтерв'ю Томас Марк стверджує, що до зустрічі з принцом Гаррі його дочка була добрішою. Про це пише The Sun.

Моя дочка була набагато більш щедрою і люблячою людиною, ніж зараз, – сказав Томас Маркл.

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Томас Маркл і Меган Маркл / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Батько Меган Маркл заявив, що псуватися з парою почали псуватися напередодні їх весілля. Тоді Томас потрапив до лікарні через проблеми з серцем. Гаррі і Меган перестали підтримувати зв'язок з Томасом після того, як він сказав, що не зможе приїхати на весілля.

Уявіть, що ви батько, і ваша дитина опинився в лікарні. Хіба ви не будете турбуватися про його здоров'я, чи виживе він чи помре? Але з тих пір вони не відповідають мені. Ні в якій формі. Меган змінилася після зустрічі з Гаррі, це не та дочка, яку я знав, – сказав батько герцогині Сассекської.

Томас Маркл Фото: Channel 5

Не зміг Томас не прокоментував скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі. Він звинуватив пару у брехні. Батько Меган не розуміє, чому його дочка збрехала про весілля.

Вона брехала. Вона брехала роками. Брехня про архієпископа? Як можна сказати: "Ми одружилися за три дні до весілля?" Її брехня настільки очевидна, що я не знаю, чому вона говорить це, – зазначив батько Меган.

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Не дивлячись на все, батько Меган Маркл не втрачає віри налагодити стосунки з дочкою і її чоловіком. Томас Маркл мріє про зустріч з онуками, адже він їх досі не бачив.

Чому Меган Маркл в сварці зі своїм батьком?

Напружені відносини Томаса з Меган досягли апогею в 2018 році напередодні весілля королівського подружжя. Тоді з'ясувалося, що тато Меган Маркл надсилав їх з Гаррі фотографії пресі, а також віддав її особистого листа журналістам.

Меган, яка після відходу з королівської сім'ї з Гаррі та їхніми дітьми живе в Монтесіто, в США, в інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла про свої стосунки з батьком. Вона заявила що, не може пробачити його "зраду".

Незважаючи на те, що батько Меган Маркл теж живе в США, вони не бачилися вже кілька років.

Що відомо про другу дитину Меган Маркл – дивіться в ролику:

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