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Батько Меган Маркл потрапив до лікарні з інсультом: герцогиню вже приписали до винуватців

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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25 травня, 11:17
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Сестра Меган Маркл Саманта стверджує, що саме герцогиня Сассекська довела їхнього батька Томаса до такого стану
Батько Меган Томас Маркл переніс важкий інсульт
Батько Меган Томас Маркл переніс важкий інсульт / Фото: Колаж: Сьогодні

Стосунки Томаса Маркла з дочкою стали дуже натягнутими, після того як вона стала членом королівської родини. Та незважаючи на це, він планував прибути до Великої Британії на святкування ювілею правління Єлизавети ІІ. Як відомо, Меган з Гаррі та дітьми також візьмуть участь в урочистостях.

Втім, батьку Меган Маркл доведеться скасувати свій візит на свято. Як повідомляє Daily Mail, днями Томаса госпіталізували з підозрою на серйозний інсульт. Його доправили каретою швидкої допомоги в клініку в Чула-Віста, штат Каліфорнія. До речі, заклад розташований за декілька годин їзди від будинку Меган і Гаррі в Монтесіто.

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Наразі життю Томаса Маркл нічого не загрожує, але йому потрібно буде пройти курс реабілітації. Відомо, що батько Маркл перестав розмовляти, а також у нього був високий тиск.

Зведена сестра Меган Маркл Саманта вважає, що саме постійні скандали з герцогинею довели їхнього батька до такого стану.

Саманта/Меган
Саманта/Меган / Фото: instagram.com/meghanmarkle_official/

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Мій батько одужує. Ми просимо дотримуватися приватності і дати йому можливість відновитися. Йому просто треба відпочити та заспокоїтися. Ми всі молимося. Це ще раз показує, як сильно його мучили всі ці роки. Треба сказати за це спасибі моїй сестрі. Я цього їй не пробачу, – висловилась Маркл-старша.

Про стосунки Меган Маркл з родиною

Відтоді, як колишня акторка стала дружиною принца Гаррі, Томас Маркл неодноразово публічно виступав проти доньки і навіть ділився зі ЗМІ подробицями їхнього спілкування. Ба більше, близькі Меган звинувачували її у наклепі, лицемірстві та користі.

Меган з батьком
Меган з батьком / Фото: instagram.com/meghanmarkle_official/

До речі, Саманта Маркл в березні подала на сестру до суду через скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі. Як зізнається жінка, Меган наговорила чимало брехні.

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Раніше Томас Маркл зізнавався, що він ще жодного разу не бачив онучку Лілібет. А Арчі бачив лише по відеозв'язку. Сама ж Меган нібито повністю розірвала зв'язки з родичами.

Нагадаємо, торік старший брат Меган Маркл Томас публічно вибачився перед нею та принцом Гаррі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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