Герцоги Сассекські не оцінили жест примирення від принца Чарльза: подробиці

Герцоги Сассекські вкотре образили принца Чарльза. Цього разу – своєю відмовою приїхати з дітьми у гості

Принц Чарльз не втрачає надії на налагодження стосунків з молодшим сином та невісткою / Фото: instagram.com/clarencehouse, Time

Ні для кого не секрет, що стосунки між членами британської королівської родини – дуже натягнуті. Більшість проблем і скандалів почалося після того, як герцоги Сассекські склали повноваження старших членів сім'ї, а потім дали резонансне інтерв'ю Опрі Вінфрі. Багато місяців члени БКС намагалися налагодити відносини, але нещодавня ситуація лише підлила масла у вогонь.

Нагадаємо, Скотланд-Ярд заявив, що не надаватиме Меган Маркл і принцу Гаррі оплачувану охорону, через що герцог вирішив подати до суду , щоб повернути своє право на оплачуваних охоронців. У британському суспільстві ситуація обговорюється дуже гучно. Кажуть, що і цей момент спричинив те, що принц Чарльз пішов на зближення з сином навіть після його висловлювань у бік родичів (але й не забуваємо також про народження онуки Лілібет Діани), аби якось загладити ситуацію.

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Як повідомляє видання The Mirror з посиланням на свої джерела, принц Уельський буквально мріє якнайшвидше побачитися з онуками – Арчі та Лілібет. Тому 73-річний принц запросив сина із сім'єю до себе у гості ще у грудні, перед Різдвом, але поїздка до Лондона не відбулася, оскільки що герцоги Сассекські турбуються про свою безпеку після приїзду.

Герцоги Сассекські знову опинилися в центрі уваги / Фото: https://www.instagram.com/archewell_hm/

Джерело стверджує, що син королеви переживає стосовно того, що ще жодного разу не бачив свою 7-місячну онучку, а малюка Арчі наживо бачив, коли йому було лише 6 місяців.

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Принц Уельський був засмучений тим, що не мав можливості проводити час зі своїми онуками, чого йому не вистачає. Він фантастичний дідусь і дуже любить виконувати цю роль. Він відчуває, що чогось не вистачає без можливості познайомитися з дітьми Гаррі.

Принц Чарльз мріє якомога швидше побачити внуків, тим більше, що з малою Лілібет офлайн він ще не спілкувався / Фото: instagram.com/clarencehouse

Крім того, інсайдер The Mirror додає, що цим запрошеннямперед своїм майбутнім сходженням на престол. Як позначиться на відносинах відмова Сассексів приїхати, поки що невідомо.

До речі, зараз також обговорюють, як молодша сестра Кейт Міддлтон із чоловіком прогулялися Лондоном.