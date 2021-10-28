Паніка принца Гаррі та нові заборони лікарів: що відомо про стан Єлизавети II

95-річна Єлизавета II відпочиває від публічних заходів за порадою медиків. Букінгемський палац стверджує, що немає приводу для занепокоєння і що королева продовжує виконувати свої обов'язки. При цьому щодня у ЗМІ з'являється інформація про стан здоров'я Її Величності.
Тепер лікарі рекомендували Єлизаветі ІІ відмовитися не лише від улюбленого алкоголю , а й від вигулу домашніх тварин. Королеві потрібно більше відпочивати та відновлювати сили . Відомо, що щовечора вона гуляє територією Віндзорського замку зі своїми улюбленими собаками. Про це пише Today.
Нагадаємо, минулого тижня Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні. В Букінгемському палаці не говорили, що стало причиною госпіталізації . Члени королівської родини не дають коментарів, але джерело з оточення принца Гаррі розповіло, що коли герцог Сассекський дізнався про госпіталізацію бабусі, то почав панікувати.
Він почував себе безпорадним, перебуваючи в Монтесіто. Постійно дзвонив до Лондона і дізнавався про останні новини, — цитує інсайдера. Us Weekly .
Раніше шанувальники королівської родини вже мали деякі побоювання стосовно здоров'я Єлизавети II. Її Величність вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.
Потім британська королева вперше за 15 років скасували кілька офіційних візитів.
Також у неділю монарх уперше за багато років пропустила недільну службу у каплиці біля Віндзорського замку.
Королева Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Великої Британії. Наступного року вона святкуватиме 70 років на престолі.
Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II дізнайтесь у цьому відео:
Інші новини про королівську родину:
- Єлизавета II відмовилася приймати премію "Старенька року"
- Єлизавета II має секретний тунель під палацом , що веде до одного з найкращих барів Лондона.