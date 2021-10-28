Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Трагедія з Болдвіном

Кліп Кароль

Гвоздьова vs Melovin

Коли Дюна-2?

Шоу "Маска". Сезон 2

Геловін 2021
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Паніка принца Гаррі та нові заборони лікарів: що відомо про стан Єлизавети II

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
28 жовтня, 14:23
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вже більше тижня не вщухають чутки про проблеми зі здоров'ям Єлизавети ІІ. Члени королівської сім'ї вважають за краще не обговорювати цю тему
Що відомо про стан здоров'я Єлизавети ІІ
Що відомо про стан здоров'я Єлизавети ІІ / Фото: Getty Images

95-річна Єлизавета II відпочиває від публічних заходів за порадою медиків. Букінгемський палац стверджує, що немає приводу для занепокоєння і що королева продовжує виконувати свої обов'язки. При цьому щодня у ЗМІ з'являється інформація про стан здоров'я Її Величності.

Тепер лікарі рекомендували Єлизаветі ІІ відмовитися не лише від улюбленого алкоголю , а й від вигулу домашніх тварин. Королеві потрібно більше відпочивати та відновлювати сили . Відомо, що щовечора вона гуляє територією Віндзорського замку зі своїми улюбленими собаками. Про це пише Today.

Реклама

/ Фото: AFP

Нагадаємо, минулого тижня Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні. В Букінгемському палаці не говорили, що стало причиною госпіталізації . Члени королівської родини не дають коментарів, але джерело з оточення принца Гаррі розповіло, що коли герцог Сассекський дізнався про госпіталізацію бабусі, то почав панікувати.

Він почував себе безпорадним, перебуваючи в Монтесіто. Постійно дзвонив до Лондона і дізнавався про останні новини, — цитує інсайдера. Us Weekly .

Єлизавета II і принц Гаррі
Єлизавета II і принц Гаррі / Фото: Getty Images

Реклама

Раніше шанувальники королівської родини вже мали деякі побоювання стосовно здоров'я Єлизавети II. Її Величність вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II в Аскоті
Єлизавета II в Аскоті / Фото: Getty Images

Потім британська королева вперше за 15 років скасували кілька офіційних візитів.

Реклама

Також у неділю монарх уперше за багато років пропустила недільну службу у каплиці біля Віндзорського замку.

Королева Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Великої Британії. Наступного року вона святкуватиме 70 років на престолі.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II дізнайтесь у цьому відео:

Інші новини про королівську родину:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Втрата
Помер Гантер з серіалу "Друзі"
28.05.1962 — 24.10.2021
Яким ми запам'ятаємо бармена з Central Perk
Цитата дня

Без тебе не було б "Друзів". Дякую за сміх, який ти приніс на шоу і в наші життя. Будемо дуже за тобою сумувати.

Дженніфер Еністон акторка
Реакція колег
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Опитування
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти