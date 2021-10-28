Паніка принца Гаррі та нові заборони лікарів: що відомо про стан Єлизавети II

Вже більше тижня не вщухають чутки про проблеми зі здоров'ям Єлизавети ІІ. Члени королівської сім'ї вважають за краще не обговорювати цю тему

Що відомо про стан здоров'я Єлизавети ІІ / Фото: Getty Images

95-річна Єлизавета II відпочиває від публічних заходів за порадою медиків. Букінгемський палац стверджує, що немає приводу для занепокоєння і що королева продовжує виконувати свої обов'язки. При цьому щодня у ЗМІ з'являється інформація про стан здоров'я Її Величності.

Тепер лікарі рекомендували Єлизаветі ІІ відмовитися не лише від улюбленого алкоголю , а й від вигулу домашніх тварин. Королеві потрібно більше відпочивати та відновлювати сили . Відомо, що щовечора вона гуляє територією Віндзорського замку зі своїми улюбленими собаками. Про це пише Today.

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/ Фото: AFP

Нагадаємо, минулого тижня Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні. В Букінгемському палаці не говорили, що стало причиною госпіталізації . Члени королівської родини не дають коментарів, але джерело з оточення принца Гаррі розповіло, що коли герцог Сассекський дізнався про госпіталізацію бабусі, то почав панікувати.

Він почував себе безпорадним, перебуваючи в Монтесіто. Постійно дзвонив до Лондона і дізнавався про останні новини, — цитує інсайдера. Us Weekly .

Єлизавета II і принц Гаррі / Фото: Getty Images

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Раніше шанувальники королівської родини вже мали деякі побоювання стосовно здоров'я Єлизавети II. Її Величність вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II в Аскоті / Фото: Getty Images

Потім британська королева вперше за 15 років скасували кілька офіційних візитів.

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Також у неділю монарх уперше за багато років пропустила недільну службу у каплиці біля Віндзорського замку.

Королева Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Великої Британії. Наступного року вона святкуватиме 70 років на престолі.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II дізнайтесь у цьому відео:

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