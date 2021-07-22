Чому хрестини доньки Меган Маркл і принца Гаррі можуть пройти в напруженій обстановці

Меган Маркл і принц Гаррі на початку червня стали батьками вдруге. Зовсім скоро мають відбутися хрестини доньки герцогів Сассекських

Принц Гаррі хоче хрестити доньку в Лондоні / Фото: Getty Images

У Мережі все частіше говорять про хрестини доньки Меган Маркл і принц Гаррі – Лілібет-Діани. За даними інсайдерів, принц Гаррі хоче хрестити доньку восени в Лондоні в колі королівської сім'ї. Королівські експерти припускають, що через напружені стосунки пари з монархами, захід пройде не так гладко. Про це пише The List.

Для Меган Маркл ця поїздка стане першою після скандальних одкровень Опрі Вінфрі. Королівський експерт Рассел Майерс вважає, що дружина принца Гаррі буде відчувати себе в Лондоні в присутності британських монархів не в своїй тарілці.

Меган Маркл, принц Гаррі, принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Меган точно не найбажаніший гість, хоча королева і запевняла, що завжди буде любити і приймати онука і його обраницю, – сказав королівський експерт.

Раніше інший королівський експерт припустив, що в родині британських монархів знову може вибухнути скандал. Королівська родина поки офіційно не визнала Лілібет спадкоємицею британського престолу. На сайті королівської сім'ї досі немає інформації про дочку Меган і Гаррі, хоч мала народилася на початку червня.

Чи є шанс у Меган Маркл і принца Гаррі помиритися з королівською родиною – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Опра Вінфрі відмовилася бути хрещеною дочки Меган Маркл і принца Гаррі.