Чому принц Гаррі не може налагодити стосунки з принцом Чарльзом

До сих пір не вщухають розмови навколо стосунків принца Гаррі з батьком. Королівські експерти пояснили, чому поки про примирення принца Гаррі з батьком не може бути мови

Принц Гаррі може не помиритися з принцом Чарльзом / Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія хоче помирити принца Гаррі і Меган Маркл з королівською родиною . Королівські експерти сумніваються, що найближчим часом онукові королеви вдасться налагодити стосунки з родичами. Особливо поки не варто сподіватися на примирення принца Гаррі з батьком.

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Головний редактор телеканалу про королівську сім'ю True Royalty TV Нік Буллен розповів, що принца Чарльза дуже образили одкровення принца Гаррі . Про це повідомляє Fox News.

Від близьких до Чарльзу людей мені відомо, що його дуже зачепили всі ці одкровення за останні кілька місяців, – розповів Буллен.

Принц Чарльз та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Але поки принца Гаррі не збирається миритися з батьком.

Стає зрозуміло, що лінії фронту визначені, а відступати не хоче ніхто. Ніякого перемир'я не буде, – сказала королівська експертка Даніела Ельзер виданню Daily Express.

На думку королівської експертки, конфлікт може посилитися – не виключено, що принц Гаррі і Меган Маркл через багатомільйонну угоду з Netflix можуть знову поділитися скандальними одкровеннями про королівську сім'ю .

Навіть компанії з мільярдними прибутками не можуть дозволити собі і далі вкладати гроші в двох дуже відомих людей, якщо ці вкладення себе не виправдають, – вважає королівська експерт.

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Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що принц Чарльз не захотів зустрічатися з принцом Гаррі під час його приїзду в Лондон у липні.

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

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