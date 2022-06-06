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Наслідує дядька Гаррі? Син Кейт Міддлтон показав свій бунтарський характер, заткнувши мамі рота у всіх на очах (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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6 червня, 13:56
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Молодший наслідник герцогів Кембриджських став справжньою зіркою у Мережі після своїх витівок на Платиновому ювілеї правління Єлизавети ІІ
Принц Луї росте справжінм бунтарем!
Принц Луї росте справжінм бунтарем! / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато хто думав, що під час святкування ювілею британської королеви увага публіки буде прикута лише до принца Гаррі та Меган Маркл, які вперше за два роки вийшли у світ разом з іншими членами королівської родини. Але не так сталось, як гадалось. Найобговорюванішим у Мережі став чотирирічний принц Луї – наймолодша дитина Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

Днями принц Луї довів, що він справжня маленька рок-зірка:) Під час святкового параду хлопчик не соромився показувати своє бунтарство, сидячи біля мами. Онук принцеси Діани весь час корчив гримаси, махав емоційно руками та показував Кейт язика.

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Принц Луї з мамою на святковому параді
Принц Луї з мамою на святковому параді

Кейт Міддлтон намагалась втихомирити сина, але щось пішло не так. Луї просто взяв і закрив руками їй рота. Герцогиня не розгубилась і спокійно продовжувала вмовляти хлопчика посидіти тихо.

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Принц Луї закриває мамі рота
Принц Луї закриває мамі рота

Згодом на допомогу прийшов принц Чарльз. Він посадив онука на коліна і спробував розважити його, вказуючи на різні цікаві частини параду. Тоді ж хлопчик нарешті трохи заспокоївся.

Луї з дідусем, принцом Чарльзом
Луї з дідусем, принцом Чарльзом

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Ймовірно, принц Луї росте таким же веселуном і пустуном як його дядько принц Гаррі:) Свого часу сина леді Ді прозвали справжнім бунтівником за те, що він часто порушував королівські правила. Проте згодом Гаррі кардинально змінив своє життя, і ось у нього є дружина та двоє дітей – донька Лілібет та син Арчі.

У Мережі по-різному відреагували на непосидючість Луї. Хтось у захваті від хлопчика, який заряджає енергією. А дехто дорікнув Кейт Міддлтон, буцімто вона не вміє виховувати дітей. Зокрема, коритувачі пригадують, що раніше принцеса Шарлота так себе вела.

Нагадаємо, ще у перший день святкування ювілею королеви у Мережі з'явились кумедні фото дітей герцогів Кембриджських .

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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