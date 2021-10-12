У Лондоні припинено розслідування проти принца Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні 17-річної

Американка Вірджинія Джуффре влітку подала до суду на принца Ендрю, який 20 років тому вчинив стосовно неї акти сексуального насильства. Син королеви не визнавав своєї провини

У Лондоні припинено розслідування проти принца Ендрю / Фото: Getty Images

Поліція Лондона не бачить підстав для подальшого розслідування стосовно позову американки. Нових доказів причетності сина Єлизавети II до зґвалтування Вірджинії Джуффре немає. Про це пише CNN.

В оточенні принц Ендрю розповіли, що такий результат був очікуваним .

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Незважаючи на тиск преси та заяви про наявність нових доказів, поліція Лондона прийшла до висновку, що претензії є недостатніми для подальшого розслідування. Герцог завжди рішуче наполягав на своїй невинності і продовжує це робити, – сказали джерела.

Члени королівської сім'ї і принц Ендрю поки новину не коментували.

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Секс-скандал навколо принца Ендрю

Вірджинія Джуффре подала позов стосовно середнього сина Єлизавети II до федерального суду Манхеттена. За словами американки, фінансист Джеффрі Епштейн змушував займатися її сексом з принцом Ендрю, коли їй було 17 років. Як стверджує американка, принц Ендрю знав, що вона неповнолітня.

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Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Вірджинія Джуффре розповідала, що з герцогом Йоркським вона познайомилася 10 березня 2001 року. Тоді Епштейн відправився з нею до Лондона, щоб представити свого товариша. Разом вони відвідали VIP-секцію нічного клубу Tramp, де принц навмисне замовив для неповнолітньої горілку і запросив на танець. Після цього вони поїхали в будинок подруги Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл.

У машині Гіслейн сказала, щоб я зробила для Ендрю той же, що я робила для Джеффрі. І мені просто стало погано. Це був жахливий час! Найстрашніше за все моє життя. Я піддалася насильству з боку представника королівської сім'ї, – говорила американка.

Вперше американка публічно звинуватила принца Ендрю в згвалтуванні в 2019 році. Але тоді син королеви спростував її слова, а їх спільну фотографію назвав підробкою.

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