Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова

Петиція Кондратюка

ДТП з Собчак

Камінг-аути зірок

Заява Притули

Книга Брітні

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

У Лондоні припинено розслідування проти принца Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні 17-річної

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
12 жовтня, 07:57
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американка Вірджинія Джуффре влітку подала до суду на принца Ендрю, який 20 років тому вчинив стосовно неї акти сексуального насильства. Син королеви не визнавав своєї провини
У Лондоні припинено розслідування проти принца Ендрю
У Лондоні припинено розслідування проти принца Ендрю / Фото: Getty Images

Поліція Лондона не бачить підстав для подальшого розслідування стосовно позову американки. Нових доказів причетності сина Єлизавети II до зґвалтування Вірджинії Джуффре немає. Про це пише CNN.

В оточенні принц Ендрю розповіли, що такий результат був очікуваним .

Реклама

Незважаючи на тиск преси та заяви про наявність нових доказів, поліція Лондона прийшла до висновку, що претензії є недостатніми для подальшого розслідування. Герцог завжди рішуче наполягав на своїй невинності і продовжує це робити, – сказали джерела.

Члени королівської сім'ї і принц Ендрю поки новину не коментували.

Принц Ендрю
Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Секс-скандал навколо принца Ендрю

Вірджинія Джуффре подала позов стосовно середнього сина Єлизавети II до федерального суду Манхеттена. За словами американки, фінансист Джеффрі Епштейн змушував займатися її сексом з принцом Ендрю, коли їй було 17 років. Як стверджує американка, принц Ендрю знав, що вона неповнолітня.

Реклама

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю
Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Вірджинія Джуффре розповідала, що з герцогом Йоркським вона познайомилася 10 березня 2001 року. Тоді Епштейн відправився з нею до Лондона, щоб представити свого товариша. Разом вони відвідали VIP-секцію нічного клубу Tramp, де принц навмисне замовив для неповнолітньої горілку і запросив на танець. Після цього вони поїхали в будинок подруги Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл.

У машині Гіслейн сказала, щоб я зробила для Ендрю той же, що я робила для Джеффрі. І мені просто стало погано. Це був жахливий час! Найстрашніше за все моє життя. Я піддалася насильству з боку представника королівської сім'ї, – говорила американка.

Вперше американка публічно звинуватила принца Ендрю в згвалтуванні в 2019 році. Але тоді син королеви спростував її слова, а їх спільну фотографію назвав підробкою.

Реклама

Інші новини про королівську сім'ю:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Перше інтерв'ю Ані Лорак після 7 років мовчання
Що сказала співачка?
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти