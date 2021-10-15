Помічниця Єлизавети II відправила лист в "російський" Крим. У Мережі скандал

Цього літа учні "Малої академії наук" Севастополя написали листа Єлизаветі II, а викладачка відправила його.
Напередодні на адресу школи прийшла відповідь від імені Її Величності – відповідне фото листа було опубліковано в Інстаграм-профілі навчального закладу.
На конверті з королівської канцелярії поруч із адресою та містом Севастополь країною вказана Росія. Це викликало хвилю суперечок і збурень в соцмережах.
Користувачі переконані, що Єлизавета визнала окупований Крим російським, але також багато хто висловлює думку, що лист просто було відправлено за адресою відправника, і що це логічно.
- "Зараз Крим контролюється Росією і щоб відправити туди пошту, треба писати – Крим (Севастополь) Росія та індекс російського поштового відділення, якщо написати Україна, просто пошта не дійде".
- "Це не визнання, а просто незнання географії та історії "двором".
- "Ну там же розумні люди – визнають очевидні речі".
Тим часом сенаторка від Республіки Крим заявила, що королева "проявила мудрість і змогла піднятися над геополітичним смогом", пише "Лента.ру".
А в Малій академії наук зазначили, що учні планують написати листа принцу Вільяму і Кейт Міддлтон.
Ще новини на тему:
95-річна Єлизавета II вперше з'явилася на публіці з тростиною.
У Єлизавети II є секретний тунель під палацом, що веде до одного з кращих барів Лондона.