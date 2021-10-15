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Помічниця Єлизавети II відправила лист в "російський" Крим. У Мережі скандал

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
15 жовтня, 06:30
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Користувачі соцмереж вважають, що це не визнання півострова російським, а просто "незнання географії та історії"
Севастопольська «Мала академія наук» отримала лист від імені британської королеви
Севастопольська «Мала академія наук» отримала лист від імені британської королеви / Фото: Getty Images

Цього літа учні "Малої академії наук" Севастополя написали листа Єлизаветі II, а викладачка відправила його.

Напередодні на адресу школи прийшла відповідь від імені Її Величності – відповідне фото листа було опубліковано в Інстаграм-профілі навчального закладу.

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На конверті з королівської канцелярії поруч із адресою та містом Севастополь країною вказана Росія. Це викликало хвилю суперечок і збурень в соцмережах.

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Користувачі переконані, що Єлизавета визнала окупований Крим російським, але також багато хто висловлює думку, що лист просто було відправлено за адресою відправника, і що це логічно.

  • "Зараз Крим контролюється Росією і щоб відправити туди пошту, треба писати – Крим (Севастополь) Росія та індекс російського поштового відділення, якщо написати Україна, просто пошта не дійде".
  • "Це не визнання, а просто незнання географії та історії "двором".
  • "Ну там же розумні люди – визнають очевидні речі".

Тим часом сенаторка від Республіки Крим заявила, що королева "проявила мудрість і змогла піднятися над геополітичним смогом", пише "Лента.ру".

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А в Малій академії наук зазначили, що учні планують написати листа принцу Вільяму і Кейт Міддлтон.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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