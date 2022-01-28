Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
☎ Переговори Байден-Зеленський 🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС

В Елтона COVID-19

Скандал з Єгоровою

Гарячий Салем

Сестра Фреймут

Пісні про Київ

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Принц Чарльз боїться за репутацію своєї дружини та попросив допомоги у принца Вільяма

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 16:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Книга принца Гаррі ще не з'явилася у продажу, але в королівській сім'ї вже побоюються одкровень герцога Сассекського
Принц Чарльз попросив принц Вільяма заступитися за Каміллу
Принц Чарльз попросив принц Вільяма заступитися за Каміллу / Фото: Getty Images

Подейкують, що у своїх мемуарах принц Гаррі планує розкрити нові таємниці королівської родини. Найбільше виходу книги боїться принц Чарльз. За чутками, принц Гаррі може зашкодити репутації теперішньої дружини батька Каміллі та виставити її не в найкращому вигляді.

Принц Уельський намагається налагодити стосунки з молодшим сином. Якщо Гаррі не піде на контакт, Чарльз вирішив попросити у принца Вільяма допомоги. Про це пише The Sun.

Реклама

Чарльз поділився своїми побоюваннями з Вільямом і дуже хоче, щоб він заступився за Каміллу, якщо книга торкнеться її, – розповів інсайдер.

Принц Чарльз переживає, що принц Гаррі може зашкодити репутації Камілли
Принц Чарльз переживає, що принц Гаррі може зашкодити репутації Камілли / Фото: Getty Images

Проте навряд чи Вільям вирішиться втрутитися у конфлікт батька та брата.

Імовірно, він спробує зберегти нейтралітет, – сказав інсайдер

Нагадаємо, мемуари принц Гаррі продав видавництву Penguin Random House за 20 мільйонів доларів. Близько року онук королеви таємно працював над книгою разом із журналістом Джоном Джозефом Мерінгером.

Реклама

Раніше стало відомо, що Єлизавета II подарувала дружині принца Чарльза звання, про який мріяла принцеса Діана.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
28 січня. Іван Плющ. Рівно 30 років тому Верховна Рада з подачі свого голови затвердив Державний Прапор України із двох смуг: верхня – синього кольору, нижня – жовтого…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти