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Принц Чарльз може відмовитися від престолу

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
27 серпня, 10:37
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Королівські експерти не виключають, що замість принца Чарльза королем може стати його старший син – принц Вільям
Принц Чарльз може відмовитися від престолу на користь принца Вільяма
Принц Чарльз може відмовитися від престолу на користь принца Вільяма / Фото: Getty Images

Принц Чарльз, у якого все ніяк не виходить налагодити стосунки з принцом Гаррі , може відмовитися від трону на користь старшого сина. Таку думку висловив королівський експерт Стюарт Пірса. про це пише Daily Express.

Принц Чарльз може відмовитися від трону, адже конституційний закон може бути змінений, тому що, врешті-решт, ми живемо в незвичайні часи, – розповів королівський експерт.

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Королева Єлизавета ІІ, принци Чарльз, Вільям і Джордж
Королева Єлизавета ІІ, принци Чарльз, Вільям і Джордж / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Чутки про те, що принц Чарльз може не стати королем раніше вже ходили. Британці не підтримують сина королеви і деякі королівські експерти відзначають, що це негативно позначиться на монархії.

До слова, зараз все це розмови. Поки Єлизавета II не збирається відмовлятися від трону. У наступному році королева відзначить свій ювілей правління Британії. Святкування, присвячені 70-річчю, пройдуть в червні. Раніше з'являлася інформація, що принц Гаррі і Меган Маркл приїдуть на святкування ювілею.

Вражаючі факти з біографії Єлизавети II – дивіться відеосюжет:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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