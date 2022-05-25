Принц Чарльз відвідав українських біженців у Румунії: фото

Відмітимо, що королівська родина Великобританії прийняла біженців із України. А тепер стало відомо, що принц Уельський разом із Її Величністю Маргаритою, кронпринцесою Румунською відвідав благодійний центр Romexpo у Бухаресті та зустрівся з українськими біженцями.
Як йдеться в Instagram королівської сім'ї, румунський Червоний Хрест направив добровольців уздовж кордону з Україною, які роздають їжу, воду, предмети першої необхідності та засоби гігієни. Також роздають тисячі SIM-карток, щоб люди могли підтримувати зв'язок зі своїми близькими. На сьогоднішній день до Румунії прибуло майже 1 мільйон українців.
Дякуємо всім у Центрі пожертвувань Romexpo, хто щодня безкоштовно роздає предмети першої необхідності, від продуктів харчування до засобів гігієни, одягу та взуття; а також надають соціальні послуги та консультації, – йдеться на сторінці Clarence House.
Принц Чарльз зустрівся не лише зі співробітниками центру, а й з українцями, які прибули до Румунії.
Представники монаршої династії продовжують публічно допомагати народові України. Так, Кейт Міддлтон та принц Вільям особисто поспілкувалися з волонтерами , щоб дізнатися, яка допомога потрібна країні, а також відвідали Український культурний центр у Лондоні, який займається збиранням матеріальної допомоги Україні.
Гроші від продажу підуть на допомогу українцям