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Принц Джордж дав своєму батькові миле прізвисько, про яке проговорилася Кейт Міддлтон

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
21 серпня, 06:30
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Герцогиня Кембриджська розповіла, як її первісток називає принца Вільяма. Джордж також придумав прізвисько для королеви Єлизавети II
Принц Джордж дав своєму батькові миле прізвисько
Принц Джордж дав своєму батькові миле прізвисько / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Під час бесіди з волонтерами напередодні Кейт Міддлтон, яка попрацює разом із Меган Маркл над новим проектом, проговорилася, що Джордж називає принца Вільяма "Попс". Про це повідомляє Express.

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Попс – не єдине миле прізвисько, яке використовується дітьми Кейт і Вільяма. У 2016 році герцогиня Кембриджська розповіла, як її старший син називає свою прабабусю.

Джорджу всього 2,5 років, і він називає її "Ган-Ган", – зізналася в інтерв'ю дружина принца Вільяма.

У дитинстві королеву Єлизавету II звали "Лілібет" і це ім'я також дали принц Гаррі і Меган Маркл своїй новонародженій дочці – дівчинку називають Лілібет Діана.

У липні принцу Джорджу виповнилося вісім років. Напередодні його дня народження Кейт Міддлтон опублікувала новий портрет сина, який зняла особисто.

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А принц Вільям нещодавно розкрив хобі своєї дружини. Виявляється, Кейт любить в'язати. Вона часто займалася цим під час третьої вагітності і навіть зв'язала светр для маленького принца Луї.

Хто і навіщо хотів отруїти старшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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