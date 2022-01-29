Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ❓ Чому помер Вірчис 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС

Нова весна ОЕ

Скандал з Єгоровою

РФ хейтить Сердючку

Роман Пітта

Чарльз злякався

Чоловіки Няні Віки
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Принц Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні 17-річної, шокував королівську сім'ю новим вчинком

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 січня, 10:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Принц Ендрю хоче заперечити позов Вірджинії Джуффре і вимагає, щоб його справу розглядав суд присяжних
Королівська сім'я просить принца Ендрю не доводити справу до суду
Королівська сім'я просить принца Ендрю не доводити справу до суду / Фото: Getty Images

Королівська сім'я шокована новою заявою улюбленого сина королеви . Віндзори бояться, що публічний судовий розгляд завдасть найсильніших ударів по репутації британської монархії.

Як пише Daily Mail, принци Чарльз і Вільям вимагають принца Ендрю врегулювати скандал якнайшвидше, не доводячи справу до суду. За попередніми даними, угода з Вірджинією Джуффре може коштувати 10 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 13 мільйонів доларів).

Реклама

Принц Ендрю
Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Принц Уельський та герцог Кембриджський бояться, що секс-скандал та судові розгляди можуть зіпсувати святкування платинового ювілею Єлизавети II.

Зазначається, що принц Ендрю не поспішає прислухатися до членів королівської родини. Він сердиться, що королева позбавила його всіх військових звань та титулів .

Реклама

Нагадаємо, саме Джуффре заявила, що принц Ендрю зґвалтував її, коли їй було 17 років. Член королівської сім'ї заперечував свою провину і стверджував, що не знайомий із Вірджинією.

Однак у Мережі є фотографія, зроблена в 2001 році, на якій молодого принца Ендрю знято зі своєю обвинувачкою.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю
Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Реклама

Зараз адвокати герцога заявили, що, "якщо між принцом та Вірджинією Джуфре і відбувалася якась "сексуальна активність", то це було за взаємною згодою".

Раніше ми розповідали, Кейт Міддлтон може очолити гренадерську гвардію замість принца Ендрю.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Океан Ельзи" - про весну
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
29 січня. Ольга Навоя Токарчук. Рівно 60 років тому у польському Сулехові народилася "інопланетна письменниця" українського походження – володарка Нобелівської премії з літератури-2018…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти