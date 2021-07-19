Принц Гаррі хоче, щоб королівська сім'я була присутня на хрестинах їх з Меган Маркл дочки

Меган Маркл і принц Гаррі на початку червня стали батьками вдруге. Зовсім скоро мають відбутися хрестини доньки герцогів Сассекських

Принц Гаррі і Меган Маркл хочуть хрестити доньку в Лондоні / Фото: Getty Images

Після народження дочки Меган Маркл і принц Гаррі намагаються налагодити стосунки з королівською родиною. Наприклад, Кейт Міддлтон недавно зізналася, що з нетерпінням чекає зустрічі з племінницею . За інформацією інсайдерів, возз'єднання пари з королівською родиною може відбутися на хрестинах Лілібет. Як повідомляється, принц Гаррі хоче хрестити доньку в Лондоні.

"Гаррі вже розповів близьким друзям, що хрестини пройдуть в Віндзорі, як це було і з його сином Арчі. Поки подружжя чекають слушного моменту для подорожі", – розповів інсайдер Daily Mail.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Гаррі разом з родиною збирається приїхати в Лондон у вересні. За інформацією ЗМІ, герцоги Сассекському будуть присутні на масштабному заході на честь дня народження принцеси Діани, яке Кенсінгтонський палац переніс на осінь через пандемію.

Нагадаємо, раніше королівський експерт Даніела Елсер припустила, що хрестини Лілібет можуть вплинути на стосунки пари з королівською родиною. На думку Даніели Елсер, якщо Меган Маркл і принц Гаррі вирішувати хрестити доньку в США, вони остаточно розірвуть стосунки з британським монархами.

До слова, нещодавно Опра Уїнфрі відмовилася бути хрещеною дочки Меган Маркл і принца Гаррі.

Чи є шанс у Меган Маркл і принца Гаррі помиритися з королівською родиною – дивіться в сюжеті:

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі і Меган Маркл готують фільм про королівську сім'ю.