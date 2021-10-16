Принц Гаррі і Меган Маркл не дадуть принцу Джорджу стати королем – інсайдер

Нині принц Джордж – третій в черзі на британський престол. Він спадкоємець корони після свого батька принца Вільяма і свого діда принца Чарльза

Принц Джордж може втратити шанси зайняти трон через свого дядька та його дружину / Фото: Getty Images, instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Старший правнук Єлизавети II може втратити шанси зайняти трон, вважає королівський експерт Даніела Ельзер. Таку ж думку ще у вересні висловила британська письменниця леді Хіларі Мантель.

Письменниця говорила, що "принц Джордж ніколи не стане королем, бо монархія вимре раніше". Даніела Ельзер стверджує, що цей прогноз варто враховувати, особливо тепер, коли королівська сім'я з усіх боків оточена скандалами.

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Принц Чарльз, принц Ендрю і Єлизавета II / Фото: Getty Images

Наприклад, напередодні королівська сім'я заборонила принцу Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні 17-річної, з'являтися на публіці. Це була перша реакція палацу на те, що сталося.

Даніела Ельзер переконана, що відповідальність на нинішньому положенні справ в Букінгемському палаці лежить на принці Ендрю, принці Чарльзі та принці Гаррі. Експерт каже, що поведінка і вибір трійці "викликали серію криз, подібних яким королівська сім'я ніколи раніше не бачила".

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Принц Гаррі, принц Чарльз і принц Вільям / Фото: Getty Images

Не можна забувати і скандал з принцом Гаррі і Меган Маркл, які публічно звинуватили Букінгемський палац в расизмі. Ситуація може погіршитися і після виходу біографії Гаррі.

Корона призначена для того, щоб символізувати щось гідне. А нині ми спостерігаємо справжній урожай криз. Цілком ймовірно, що приблизно через 50 з гаком років, коли Джордж успадкує престол, це буде зруйнований інститут, – каже Даніела Ельзер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі хреститимуть свою доньку Лілібет у США.

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