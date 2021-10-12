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Принц Гаррі і Меган Маркл не прилетять до Лондона на івент, присвячений принцесі Діані

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
12 жовтня, 06:30
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У Кенсингтонському палаці пройде захід, присвячений принцесі Діані. Члени королівської сім'ї і запрошені гості відзначатимуть 60-річчя Леді Ді, але без принца Гаррі
Принц Гаррі і Меган Маркл не прилетять до Великої Британії на захід на честь принцеси Діани
Принц Гаррі і Меган Маркл не прилетять до Великої Британії на захід на честь принцеси Діани / Фото: Getty Images

Очікувалося, що герцог і герцогиня Сассекські повернуться до Великої Британії заради цього заходу. Однак напередодні представниця Меган і Гаррі підтвердила, що вони відмовилися від запрошення, пише The Telegraph.

Схоже, возз'єднання королівської сім'ї найближчим часом ми не побачимо.

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Принц Гаррі і Меган Маркл уникають зустрічі з членами королівської сім'ї
Принц Гаррі і Меган Маркл уникають зустрічі з членами королівської сім'ї / Фото: Getty Images

На прийомі в Кенсингтонському палаці будуть присутні принц Вільям, Елтон Джон, друзі принцеси Уельської і спонсори, які профінансували будівництво нової статуї Діани – її відкрили влітку, в день народження принцеси.

Захід спочатку планували провести в липні цього року, та через обмеження COVID-19 його перенесли на осінь.

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Принци Вільям і Гаррі біля пам'ятника принцесі Діані
Принци Вільям і Гаррі біля пам'ятника принцесі Діані / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Меган Маркл не була у Великій Британії з моменту їхнього з Гаррі переїзду до США. А ось онук Єлизавети II вже був удома двічі – на похоронах принца Філіпа навесні і на відкритті вищезгаданої статуї на честь своєї матері.

При цьому інсайдери вважають, що Меган Маркл і принц Гаррі все ж відвідають Велику Британію взимку, під час різдвяних свят. Але вони точно не житимуть під одним дахом із Кейт Міддлтон та принцом Вільямом.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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