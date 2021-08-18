Принц Гаррі і Меган Маркл про Афганістан і Гаїті: Ми вбиті горем і позбавлені дару мови

Жахливий землетрус на Гаїті і прихід Талібану до влади в Афганістані стали одними з найбільш обговорюваних подій в світі. Меган і Гаррі змогли не прокоментувати це

Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

У заяві, опублікованій на їхньому веб-сайті Archewell Foundation Меган і Гаррі, який не може налагодити стосунки з батьком, прокоментували прихід до влади талібів в Афганістані, тропічний шторм, що обрушився на Гаїті і триваючу пандемію COVID-19.

Світ зараз виключно крихкий. Оскільки всі ми відчуваємо неймовірний біль через ситуацію в Афганістані, ми позбавлені дару мови. Спостерігаючи за гуманітарною катастрофою в Гаїті, що зростає, і загрозою її посилення після землетрусу в минулі вихідні, ми глибоко вбиті горем, – написали герцог і герцогиня Сассекські.

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Меган і Гаррі також додали, що, оскільки пандемія СOVID-19 ще не завершилася і нових штамів коронавірусу стає все більше, вони "залишаються наляканими".

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Getty Images

Меган і Гаррі також зазначили, що всім людям зараз як ніколи необхідно об'єднати свої сили для протистояння труднощам.

Коли страждає будь-яка людина або спільнота, частина кожного з нас страждає разом з ними, усвідомлюємо ми це чи ні. І хоча нам не призначено жити в стані страждання, кожного з нас привчають прийняти це. Всі ми можемо відчувати себе безсилими, але ми можемо втілити всі наші надії в реальність разом, – заявили Меган і Гаррі.

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