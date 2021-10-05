Принц Гаррі і Меган Маркл сумують через раптову смерть королівського піхотинця

Колишній глава королівської морської піхоти – 54-річний Метью Голмс знайдений мертвим. На похоронах принца Філіпа він ніс труну із герцогом до східців каплиці Святого Георгія

Королівська родина сумує про раптову смерть генерала-майора Голмса / Фото: Getty Images

Генерал-майор Метью Голмс був знайдений мертвим в суботу. Причина його смерті розслідується, а герцоги Сассекські сумують разом із близькими Голмса.

Екс-глава королівської морської піхоти мав тісні зв'язки з королівською родиною. У березні 2020 року він разом із принцом Гаррі та Меган Маркл був присутній на музичному фестивалі Маунтбеттен в королівському Альберт-Холі.

Реклама

Меган Маркл і генерал-майор Метью Голмс / Фото: Getty Images

У квітні він ніс труну на похоронах принца Філіпа разом із товаришами по службі. У 2007 році Голмс отримав від королеви Єлизавети II Орден "За видатні заслуги". Це одна з найпрестижніших нагород Великобританії за хоробрість.

Реклама

Метью Голмс з відзнакою служив країні, королівському флоту і своєму корпусу протягом 33 років, пише Еxpress.

Єлизавета II і генерал-майор Метью Голмс / Фото: Getty Images

Реклама

Раніше Єлизавета II вперше після смерті принца Філіпа заговорила про нього публічно. Її Величність відвідала Шотландію, де виступила на церемонії відкриття шостої сесії шотландського парламенту в цю суботу.

У своєму зверненні королева згадала про любов герцога Единбурзького до Шотландії – там знаходиться школа Гордонстоун, в якій навчався Філіп, а також замок Балморал, де неофіційно він зробив пропозицію Єлизаветі II.

Ще новини на тему: