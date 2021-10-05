Принц Гаррі і Меган Маркл втрачають свою популярність: Їм більше не вірять

У Британії популярність герцогів Сассекських стрімко падає. Нове опитування тому доказ

Меган Маркл і принц Гаррі втрачають популярність у Британії / Фото: AFP

Меган Маркл і принц Гаррі приїхали в США в кінці вересня не просто так. Як вважає оглядач Forbes Гай Мартін, пара намагається підвищити свій рейтинг в Америці, так як в Британії герцогам Сассекському все менше довіряють . Про це пише Daily Express.

Судячи з опитувань громадської думки в Британії, Гаррі втрачає свої позиції. Звичайно, цей факт ніяк на нього не впливає і не важливий для його нинішніх починань. Але причина, по якій він втрачає популярність, полягає в тому, що британці просто перестали вірити тому, що він говорить, – вважає оглядач.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Getty Images

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За результатами опитування YouGov, проведеного у вересні, позитивна думка про Гаррі залишилося у 34% британців, тоді як в квітні – 43%. Меган Маркл теж втрачає рейтинг – з 29% в квітні до 26%.

Гай Мартін вважає, що на рейтинг герцогів Сассекських ще вплинуло, що вони стали займатися занадто різноплановими проєктами. То запускають благодійні ініціативи, то знімають фільми , то пишуть книги.

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